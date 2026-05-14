ВВП Великобритании в I квартале вырос на максимальные за год 0,6%

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Экономика Великобритании в первом квартале 2026 года выросла на максимальные за год 0,6% к предыдущему кварталу, по предварительным данным Национального статистического управления ONS.

Аналитики в среднем также прогнозировали подъем на 0,6%, сообщает Trading Economics.

Кварталом ранее ВВП повысился на 0,2%, а не 0,1%, как сообщалось ранее.

Рост в производственной отрасли в январе-марте составил 0,2%, в строительном секторе - 0,4%, в сфере услуг - 0,8%.

Потребительские расходы увеличились на 0,6%, государственные - на 0,4%. При этом валовые капиталовложения компаний сократились на 0,6%.

Экспорт вырос на 0,1%, импорт - на 0,6%.

Относительно того же периода 2025 года ВВП страны в первом квартале увеличился на 1,1%.