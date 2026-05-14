"Ростелеком" видит потенциал IPO своих "цифровых" компаний в 2027-2028 годах

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" смотрит на ряд своих дочерних компаний - разработчиков цифровых продуктов, которые потенциально могут выйти на IPO в 2027-2028 годах; время для выхода на биржу "Солара" и "РТК-ЦОД" пока не пришло, заявил президент госкомпании Михаил Осеевский.

Ранее Осеевский говорил о планах проведения IPO ГК "Солар" ("дочка" ПАО "Ростелеком" в сфере информбезопасности) и АО "Центр хранения данных" (ЦХД, бренд "РТК-ЦОД"). 14 мая он сказал, что для выхода этих компаний на биржу "должно прийти свое время, пока это время не пришло".

"Тем не менее, мы смотрим на целый ряд других компаний с цифровыми продуктами, которые потенциально смогут в следующем году или через год тоже выйти на открытый рынок", - сказал президент "Ростелекома".

Он также отметил, что "Ростелекому" "очень понравился опыт" ГК "Базис" (подконтрольный "Ростелекому" разработчик системного ПО), которая провела IPO в декабре 2025 года.

Михаил Осеевский Ростелеком РТК-ЦОД ГК "Базис" ГК "Солар"
