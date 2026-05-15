Турция в марте нарастила импорт газа по трубе до 1,5-летнего максимума

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - ТСнижение мирового предложения сжиженного природного газана фоне конфликта на Ближнем Востоке вынудило Турцию в марте отойти от экспериментов со своим газовым балансом и существенно нарастить импорт по трубопроводам - до максимума с конца 2024 года.

Суммарно в марте республика импортировала 6,272 млрд куб. м газа, что почти на 5% больше, чем годом ранее, сообщил Совет по регулированию энергетического рынка страны (EPDK).

Импорт трубопроводного газа вырос на 28% - до 4,358 млрд куб. м. Это также почти вдвое больше, чем в феврале. Поставки из России, от "Газпрома", составили за месяц 2,551 млрд куб. м (+42,5%). Из Азербайджана за отчетный месяц получено 983 млн куб. м (-6%). Из Ирана - 823,5 млн куб. м, что соответствует актуальным техническим возможностям поставки.

Импорт сжиженного природного газа в марте сократился на 26% до 1,914 млрд куб. м, или 1,47 млн тонн. Турецкие терминалы по приему СПГ работали с 60-процентной загрузкой.

Поставки СПГ из США составили 977 млн куб. м (-37%), из Алжира - 473 млн куб. м (-26%). Две партии СПГ в республику в марте поставила Мавритания, по одной - Ангола, Нигерия, Тринидад и Тобаго.

Общее потребление газа в стране в марте упало на 12,5% - до 6,203 млрд куб. м, прежде всего за счет сокращения спроса в энергетике вдвое - до 529 млн куб. м, а также на 9% в сфере ЖКХ - 3,497 млрд куб. м.

