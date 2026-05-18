"Ростелеком" объединит своих производителей телеком-оборудования в отдельный холдинг

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" начало формирование единого производственного холдинга на базе дочерней компании "Техновейв", сообщил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский на конференции ЦИПР-2026.

"Сегодня начинается новый этап нашего дальнейшего движения. Мы объединяем все наши активы в новый холдинг. Мы назвали его "Техновейв", - сказал Осеевский.

"Техновейв" объединит производителей телеком-оборудования операторского класса, в том числе - для критической информационной инфраструктуры (КИИ), которые входят в группу компаний "Ростелеком".

В рамках создания холдинга в "Техновейв" внесены доли в уставных капиталах ООО "Булат" (100%), ООО "Российские телекоммуникационные технологии" (РТТ, 100%) и ООО "РТК-Протей" (51%), которые ранее принадлежали другим структурам группы "Ростелеком". Все эти компании выпускают различное телекоммуникационное оборудование для операторов связи и дата-центров, корпоративных и частных клиентов.

Генеральным директором холдинга, а также входящей в него компании "Булат" назначен Александр Логинов, который также продолжит работать вице-президентом - директором макрорегионального филиала "Северо-Запад" ПАО "Ростелеком", сообщил Осеевский.

"Мы уже стали заметным производителем отечественного телекоммуникационного оборудования и ПО на наших дочерних компаниях. Теперь настала очередь структурировать наши профильные активы и придать ускорение их развитию благодаря объединению ресурсов, мощностей и экспертизы команд", - отметил глава "Ростелекома".

По его словам, "Ростелеком" также заинтересован в привлечении профессиональных инвесторов в новый холдинг и "готов совместно с ними превратить "Техновейв" в ведущего российского вендора".

ООО "Булат" занимается разработкой и инжинирингом отечественных базовых станций мобильной связи 2G/4G, а сами базовые станции выпускает РТТ.

Также "Булат" выпускает серверы и системы хранения данных для дата-центров, коммутаторы, маршрутизаторы и оборудование спектрального уплотнения (DWDM) для высокоскоростных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). На собственной производственной линии РТТ в Петербурге также собираются роутеры, коммутаторы, маршрутизаторы, видеокамеры, ТВ-приставки, IP-телефоны и другое абонентское оборудование для корпоративных и частных клиентов.

"РТК-Протей" - совместное предприятие "Ростелекома" и ООО "Научно-технический центр "Протей"", которое создано для реализации особо значимого проекта "Ядро мобильной сети четвертого поколения (4G)" с грантовым финансированием со стороны Российского фонда развития информационных технологий. Первое российское ядро 4G внедрено в коммерческую эксплуатацию в 27 регионах и обслуживает более 10 млн абонентов оператора Т2.