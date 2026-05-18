Рынок акций РФ начал неделю с роста к 2670 пунктам по индексу МосБиржи

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций начал неделю с роста на фоне данных Росстата о замедлении инфляции в РФ и подорожавшей нефти (июльский фьючерс на Brent поднялся к $111 за баррель) из-за напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи поднялся в район 2670 пунктов, при этом локомотивом роста выступили бумаги "Газпрома" (+2,6%) на фоне ожиданий визита президента РФ Владимира Путина в Китай.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2668,22 пункта (+1,3%), индекс РТС - 1161,78 пункта (+2,4%). Также лидировали в росте акции "Татнефти" (+3,8%), "Хэдхантера" (+3,2%), "ЛУКОЙЛа" (+2,1%), но упали акции ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) (-9,7%) из-за отсутствия покупателей госпакета бумаг на аукционе.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 мая, составил 72,3497 руб. (-77,78 копейки).

