В Великобритании число открытых вакансий упало до минимума за 5 лет

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Великобритании среднее число открытых вакансий в Великобритании в период с февраля по апрель упало до 705 тысяч, что стало минимумом с 2021 года, сообщило Национальное статистическое управление ONS.

Оно отмечает, что данные за апрель, первый месяц финансового года, традиционно отличаются повышенной волатильностью и могут быть существенно скорректированы в будущем.

"Резкое ослабление рынка труда в апреле может сдержать ралли доходности гособлигаций, подсветив тот факт, что война в Иране заставляет компании сокращать штат вместо того, чтобы повышать зарплаты, компенсируя тем самым работникам инфляцию", - отметил экономист Capital Economics Пол Дейлс.

Безработица в Великобритании в январе-марте выросла до 5% по сравнению с 4,9% в декабре-феврале. За год число безработных в стране увеличилось на 192 тысячи, при этом общая занятость также выросла - на 416 тысяч.

Средние зарплаты с учетом бонусов в стране повысились на 4,1% после подъема на 3,9%, тогда как без учета бонусов рост показателя замедлился до 3,4% с 3,6%.