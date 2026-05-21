В Японии в апреле экспорт и импорт выросли сильнее прогнозов

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Экспорт Японии в апреле увеличился на 14,8% в годовом исчислении и превысил 10,507 трлн иен ($66 млрд), сообщило Министерство финансов страны.

Показатель растет восемь месяцев подряд.

Аналитики в среднем ожидали роста на 9,3%, сообщает Trading Economics. В марте, по пересмотренным данным, экспорт вырос на 11,5%.

Поставки в Китай в апреле повысились на 15,5%, в страны АСЕАН - на 19,9%, в США - на 9,5%, в государства Евросоюза - на 26,9%, в Индию - на 8,9%. Экспорт в страны Ближнего Востока рухнул на 55,5%.

Импорт Японии в апреле вырос на 9,7% и составил 10,205 трлн иен. Эксперты прогнозировали подъем на 8,3% после повышения на 10,9% в марте.

Поставки в Японию из Китая в прошлом месяце увеличились на 14,9%, из США - на 23,3%, из АСЕАН - на 19,5%, из ЕС - на 3,8%, из России - на 20,3%. Между тем импорт из государств Ближнего Востока упал на 56,8%.

Внешнеторговый профицит Японии в апреле составил 301,9 млрд иен по сравнению с дефицитом в размере 149,5 млрд иен в том же месяце годом ранее. В марте этого года положительное сальдо, по уточненным данным, составляло 643 млрд иен.

АСЕАН Евросоюз США Китай Япония Минфин
