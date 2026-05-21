Дивиденды "Т-Технологий" за I квартал-2026 могут составить 4,6 рубля на акцию

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров МКПАО "Т-Технологии" рекомендовал выплатить дивиденды за первый квартал 2026 года в размере 4,6 рубля на акцию, сообщила группа.

В этом квартале группа увеличила операционную прибыль (без учета эффектов инвестиции в МКПАО "Яндекс") по МСФО на 40% - до 46,5 млрд рублей.

"Т-Технологии", в соответствии с их дивидендной политикой, стремятся распределять до 30% чистой прибыли по МСФО за год.

Ранее акционеры "Т-Технологий" одобрили выплату дивидендов за IV квартал 2025 года в 4,5 рубля на акцию (всего группа направит на эти цели 12 млрд рублей).

Основным акционером "Т-Технологий" является "Интеррос" Владимира Потанина, владеющий 41,4% холдинга.

