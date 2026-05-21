"Т-Технологии" увеличили квартальную операционную чистую прибыль по МСФО на 40%

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - МКПАО "Т-Технологии" в первом квартале 2026 года увеличило операционную прибыль (без учета эффектов инвестиции в МКПАО "Яндекс") по МСФО на 40% - до 46,5 млрд рублей с 33,3 млрд рублей годом ранее, сообщила группа.

Результат оказался ниже консенсус-прогноза, предполагавшего рост операционной прибыли по МСФО на 46,8% - до 48,9 млрд рублей.

Рентабельность капитала группы в I квартале 2026 года выросла до 26,7% с 24,5% в I квартале 2025 года.

Чистая прибыль "Т-Технологий" в январе-марте текущего года увеличилась на 4% - до 35,0 млрд рублей с 33,5 млрд рублей прибыли годом ранее.

Группа подтвердила прогноз на 2026 год по росту операционной чистой прибыли на 20% и выше, увеличению совокупных дивидендов на акцию за год более чем на 20%.

"Планируемый рост операционной чистой прибыли группы как минимум на 20% в 2026 году позволит нам увеличить совокупные дивидендные выплаты на акцию за год более чем на 20%", - отметил председатель совета директоров "Т-Технологий" Алексей Малиновский.

Группа начиная с I квартала 2026 года стала раскрывать финансовые результаты по МСФО на основании новой методологии, "отражающей текущую бизнес-модель и стратегию с фокусом на удовлетворение потребностей клиентов в экосистеме".

Выручка "Т-Технологий" в январе-марте текущего года выросла на 10% - до 387,2 млрд рублей, чистая выручка до резервов - на 25% - до 197,5 млрд рублей, после резервов - на 22% - до 152 млрд рублей.

Расходы группы на резервы в I квартале 2026 года увеличились на 35% - до 45,5 млрд рублей (годом ранее - 33,7 млрд рублей).

Стоимость риска в I квартале 2026 года составила 5,3% против 4,9% в IV квартале и 5,2% в I квартале 2025 года.

Чистый процентный доход в январе-марте текущего года вырос на 30% - до 144,7 млрд рублей.

Чистая процентная маржа в I квартале 2026 года составила 10,9% против 11% в IV квартале и 10% в I квартале 2025 года.

"Т-Технологии" в январе-марте текущего года нарастили общие операционные расходы на 22% - до 100 млрд рублей. Группа отмечает, что продолжает активно инвестировать в развитие технологий и продуктовую разработку.

Показатель отношения расходов к доходам в I квартале 2026 года составил 47,3% (в IV квартале 2025 года - 46,1%, в I квартале прошлого года - 48%).

Активы группы на 31 марта 2026 года составили 5,933 трлн рублей, сократившись за квартал на 3%.

Кредитный портфель до вычета резервов в I квартале текущего года вырос почти на 3% - до 3,497 трлн рублей, после резервов - на 2% - до 3,241 трлн рублей.

Доля неработающих кредитов на 31 марта 2026 года увеличилась до 7,5% с 7,2% на 31 декабря и 6,6% на 31 марта 2025 года.

Объем средств клиентов в январе-марте текущего года сократился на 4% - до 4,176 трлн рублей.

Собственный капитал группы в I квартале 2026 года вырос на 4% - до 837 млрд рублей.

Коэффициенты достаточности общего капитала и капитала первого уровня в I квартале 2026 года выросли до 13,5% с 13,0% в IV квартале 2025 года.

