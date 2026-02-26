Изъятый в доход РФ зернотрейдер "Родные поля" включен в план приватизации на 2026-2028 гг.

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ включило в план приватизации на 2026-2028 годы зернотрейдера "Родные поля" (прежнее название - ООО "Торговый дом "РИФ", 100% владеет Росимущество), 100% долей которого были изъяты в доход РФ по иску Генпрокуратуры.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на официальном портале правовой информации publication.pravo.gov.ru.

"Подраздел "Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами" перечня обществ с ограниченной ответственностью, принадлежащие РФ доли в которых планируются к приватизации в 2026-2028 годах, дополнить позицией следующего содержания: "Родные поля", г. Ростов-на-Дону", - говорится в распоряжении от 26 февраля 2026 года.

Как сообщалось, 100% ООО "Родные поля" были изъято в пользу Российской Федерации по иску Генпрокуратуры, поданному в конце 2024 года, с февраля 2025 года владельцем компании стало Росимущество, в мае она перешла под управление ООО "РСХБ-Финанс".

По мнению Генпрокуратуры РФ, договор от 14 марта 2018 года, по результатам исполнения которого образовано ООО "Торговый дом "РИФ", является ничтожным из-за нарушения запрета на установление контроля офшорными юрисдикциями над стратегическими обществами.

"Поскольку доля ООО " Родные поля " на рынке перевалки зерна в морском порту Азов превышает 20%, оно является стратегическим хозяйственным обществом. В ходе надзора выявлено, что в нарушение закона группой лиц с участием офшорных компаний путем совершения многочисленных сделок над ООО установлен иностранный контроль, а конечным бенефициаром общества выступает гражданин Федерации Сент-Китс и Невис и резидент ОАЭ Петр Ходыкин", - говорилось в материалах суда со ссылкой на заявителя.

В то же время в компании оценивали фактическую долю на рынке в 18%, что позволяет не относить ее к стратегическим хозяйственным обществам.

Бывший владелец зернотрейдера Ходыкин не смог оспорить в первой инстанции решение ФАС России о признании компании хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обороны страны и безопасности государства.

ООО "Торговый дом "РИФ" было создано для закупки и продажи сельскохозяйственной продукции на внутреннем рынке России и экспорта в страны ближнего и дальнего зарубежья, на протяжении ряда лет был лидером в экспорте российского зерна. В апреле 2024 года компания сменила название на ООО "Родные поля".

По итогам 2024 года зернотрейдер снизил чистую прибыль в 4,3 раза к уровню предыдущего года - до 5,552 млрд рублей, выручку - в 3,3 раза, до 98,617 млрд рублей. Данные за 2025 год пока не опубликованы.