Крупные банки обяжут дать клиентам возможность получать трансграничные переводы от физлиц через СБП

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU -Системно значимые кредитные организации (СЗКО) с 1 апреля 2027 года обязаны будут предоставить своим клиентам-физлицам возможность получать с использованием Системы быстрых платежей (СБП) трансграничные переводы от других физических лиц, говорится в проекте указания, опубликованном на сайте Банка России.

Кроме того, появится возможность пополнения своего счета наличными через банкомат любого банка с помощью СБП. Общая сумма средств, принятая банкоматами банка от физлица и переведенная на его счета в другой кредитной организации по СБП, не должна превышать 25 тысяч рублей за одну операцию, 50 тысяч рублей в течение суток, 200 тысяч рублей в течение месяца.

Также СЗКО с 1 апреля 2027 года обязаны будут использовать СБП для предоставления своим клиентам-физлицам возможности переводить в бюджет средства, принятые на порталах государственных и муниципальных услуг, на сайтах федеральных органов исполнительной власти, в местах обслуживания физических лиц бюджетными организациями. Банки с универсальной лицензией должны будут предоставить своим клиентам-физлицам такую возможность с 1 октября 2027 года.

Предложения и замечания по проекту принимаются до 8 июня 2026 года.

Ожидается, что указание вступит в силу спустя 10 дней после его официального опубликования.

Сейчас список системно значимых баков состоит из 12 участников и включает: Юникредит банк, Газпромбанк, Совкомбанк, ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, Московский кредитный банк, банк "ДОМ.РФ", Т-банк, ПСБ, Райффайзенбанк, Россельхозбанк.

ЦБ в своем докладе в июне 2024 года впервые сообщал о планах разработать сервис внесения наличных денег через банкомат на счет клиента в любом банке-участнике сервиса в рамках развития новых функций СБП). Такой сервис повысит удобство и доступность финансовых услуг, в том числе на отдаленных и малонаселенных территориях. Его внедрение создаст возможности для дальнейшего наращивания функционала банкоматов благодаря возможностям онлайн-взаимодействия через СБП, отмечал регулятор.