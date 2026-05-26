Xiaomi в I квартале сократила чистую прибыль более чем вдвое

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Китайский производитель потребительской электроники Xiaomi сократил чистую прибыль в первом квартале 2026 года более чем в два раза и понизил выручку на 11%.

Как говорится в пресс-релизе Xiaomi, выручка в январе-марте составила 99,14 млрд юаней ($14,59 млрд) по сравнению с 111,29 млрд юаней за аналогичный период предыдущего года. Динамика показателя в целом совпала с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Visible Alpha.

Чистая прибыль в минувшем квартале упала до 4,73 млрд юаней с 10,89 млрд юаней в первом квартале 2025 года. Эксперты ожидали чистую прибыль на уровне 5,64 млрд юаней.

Прибыль без учета разовых факторов сократилась до 6,07 млрд юаней с 10,68 млрд юаней годом ранее.

Выручка в сегменте смартфонов, интернета вещей (IoT) и бытовой электроники составила 79,3 млрд юаней, в сегменте электромобилей, искусственного интеллекта и других новых инициатив - 19,9 млрд юаней.

В минувшем квартале компания продала 33,8 млн смартфонов против 41,8 млн годом ранее. По данным Omdia, Xiaomi по итогам третьего квартала подряд вошла в топ-3 крупнейших поставщиков смартфонов в мире с долей глобального рынка в 11,3%. Продажи электромобилей увеличились на 6,6% в годовом выражении, до 80 856 штук.

Акции Xiaomi подешевели на 0,8% по итогам торгов во вторник. Отчетность была опубликована после закрытия рынка в Гонконге. С начала текущего года капитализация компании упала на четверть.