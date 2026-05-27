Индекс МосБиржи в среду превысил 2590 пунктов в рамках коррекции

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в среду после локальной консолидации смог подрасти за счет закрытия части коротких позиций игроками в условиях улучшения внешней фондовой конъюнктуры и просевшей нефти (фьючерс на Brent опустился ниже $96 за баррель) на надеждах на мирное соглашение США и Ирана. Индекс МосБиржи поднялся выше 2590 пунктов после утреннего снижения в район 2560 пунктов (минимум с 19 ноября 2025 года).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2590,24 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1150,87 пункта (+1,5%). Лидерами роста выступили акции "Русала" (+3,8%), "ВК" (+3%) и МКПАО "Лента".

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 28 мая, составил 70,9012 руб. (-76,68 копейки).

Подорожали также акции Московского кредитного банка (+2,2%), "Московской биржи" (+1,4%), "Яндекса" (+1,4%), "МТС" (+1,1%), "Роснефти" (+0,8%), "Северстали" (+0,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,7%), бумаги Сбербанка (+0,6% и +0,5% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Хэдхантера" (+0,5%), "НЛМК" (+0,4%), "ИКС 5" (+0,4%), "Группы компаний ПИК" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "ФосАгро" (+0,2%), "Т-Технологии" (+0,2%).

Подешевели акции ПАО "Южуралзолото" (-3,4%), "ММК" (-1,6%), АФК "Система" (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,4%), "Газпрома" (-0,3%), ВТБ (-0,3%), "Татнефти" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).

Акции ПАО "Южуралзолото" продолжают падение после того, как накануне голландский аукцион по продаже 67,2% бумаг компании и других активов, входящих в группу ЮГК, был признан несостоявшимся из-за нехватки претендентов, внесших задаток, о чем сообщило Росимущество.

Акции ВТБ опустились к уровням начала февраля. Накануне набсовет рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам 2025 года в размере 9,71 руб./акция, всего на выплаты будет направлено 25% чистой прибыли по МСФО за 2025 год, что соответствует 125,5 млрд рублей, сообщил банк на ленте раскрытия. Также ВТБ планирует допэмиссию "для масштабирования бизнеса", цена размещения бумаг составит 87 руб. за штуку. Банк разместит допэмиссию в объеме до 49% акций, госдоля останется выше 50%, средства пойдут на финансирование партнерства с RWB, развитие основного бизнеса, сообщил ВТБ.

"Итоговый объем допэмиссии будет определен с учетом фактических потребностей банка и рыночной конъюнктуры на момент размещения, а также объявлен в установленном порядке после завершения формирования книги заявок", - сообщил банк.

Ранее глава банка Андрей Костин говорил, что ВТБ готов направить на выплату дивидендов от 25% до 50% чистой прибыли за 2025 год в зависимости от потребности в капитале. По итогам 2024 года были выплачены дивиденды в размере 25,58 рубля на одну обыкновенную акцию, что составило 50% чистой прибыли по МСФО за 2024 год (275,8 млрд рублей).

Показатель EBITDA "Совкомфлота" (-0,7%) в первом квартале 2026 г. составил $227млн, что почти в 2,2 раза больше показателя аналогичного периода 2025 г. ($105 млн), сообщила компания. Результат оказался чуть лучше консенсус-прогноза, предполагавшего EBITDA на уровне $215 млн.

В январе-марте "Совкомфлот" получил $94 млн чистой прибыли по МСФО против убытка $393 млн годом ранее. Скорректированная чистая прибыль (база для дивидендов) составила $84 млн (консенсус - $76 млн) по сравнению с $1 млн скорр. чистого убытка годом ранее.

Также "Совкомфлот" подтвердил политику по выплате дивидендов в размере не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО.

Совет директоров ПАО "Полюс" (-0,1%, до 2108,4 рубля) рекомендовал выплатить дивиденды по результатам I квартала 2026 года в размере 29,05 рубля на акцию, сообщила компания. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано установить 13 июля.

С начала морской блокады ВМС США перехватили уже 108 связанных с Ираном торговых судов, которые направлялись в порты этой страны или выходили из них, сообщило во вторник Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM). В минувшую субботу командование сообщало о перехвате 100 судов.

"Блокада продолжает применяться против судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы или выходящих из них, включая все иранские порты в Персидском заливе и Оманском заливе", - подчеркнули в CENTCOM.

Кроме того, Штаты нанесли новые удары по иранским целям. Представитель CENTCOM Тим Хоукинс заявил, что это было сделано в рамках самообороны "для защиты от угрозы со стороны иранских сил". Он пояснил, что целями ударов стали зенитные ракетные пусковые установки и катера, пытавшиеся установить мины.

Иран в ответ предупредил, что американская атака не останется без ответа, передает агентство Fars.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, с начала недели стоимость июльского фьючерса на нефть Brent находится ниже отметки $100 за баррель на фоне переговоров между США и Ираном. Однако даже цены выше $100 за баррель не были существенным драйвером роста для российского рынка акций: важнее оказались геополитика и укрепление рубля. Российская валюта, вероятно, сохранит сильные позиции даже при снижении нефтяных цен из-за отсроченного поступления экспортной выручки.

"Совкомфлот" в среду подтвердил политику по выплате годовых дивидендов в 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО. EBITDA компании в первом квартале 2026 года составила $227 млн, что почти в 2,2 раза больше показателя за аналогичный период 2025 года. Совет директоров "Группы ЛСР" (+8%, до 641,8 рубля) рекомендовал дивиденды по итогам 2025 года в размере 78 руб. на обыкновенную акцию.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, минорное начало дня увело индекс МосБиржи в район 2560 пунктов, днем ситуация развернулась и индикатор отскочил вверх, но достичь "круглых" 2600 пунктов вновь не смог.

Негатив в основном исходит от геополитической эскалации, которая отдаляет срок урегулирования украинского конфликта, к тому же ЕС грозит 21-м пакетом антироссийских санкций. В то же время и рыночные условия не особо благоволили росту - нефть, как и большинство commodities, подешевела, а рубль проявлял силу, пользуясь пиковой поддержкой со стороны налогового периода. Улучшить настроения в течение дня могли заявления замминистра финансов РФ Алексея Сазанова о том, что в правительстве РФ пока не ведется обсуждение необходимости введения механизма "налога на сверхприбыль" (windfall tax). Хотя этот вопрос за последнее время в целом вышел из информационной повестки, инвесторы, безусловно, держат его в уме, отметил эксперт.

На мировых фондовых площадках сохраняется осторожность. В МИД Ирана резко отреагировали на недавние атаки США, заявив, что нарушения США условий режима прекращения огня не останутся без ответа. В то же время в среду появились сообщения СМИ о том, что нескольким супертанкерам удалось пройти через Ормузский пролив, а госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры с Тегераном продолжаются. В четверг в США выйдет предварительная оценка ВВП страны за I квартал, на российском рынке "ВИ.ру", "Озон Фармацевтика" опубликуют финансовые результаты по МСФО за I квартал, "Группа Аренадата" проведет ГОСА (в повестке вопрос утверждения дивидендов), ЦБ обнародует материал "Денежные агрегаты и кредит экономике" и обзор ключевых показателей брокеров.

Вечером в среду инвесторы будут оценивать релизы Росстата - недельный отчет по инфляции и данные о промпроизводстве за январь-апрель. Область 2600 пунктов по индексу МосБиржи теперь выступает сопротивлением. Попытки ее покорения могут сменяться откатами в сторону 2550-2560 пунктов, считает Смирнов.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global (FFG) Наталья Мильчакова, рынок акций после локальной консолидации смог вечером выйти в небольшой плюс. Корпоративный и макроэкономический фон остаются неоднозначными, по всей видимости, рост рынка произошел, скорее, на благоприятных для России геополитических событиях.

Событием дня стал начинающийся госвизит президента России Владимира Путина в Казахстан, в ходе которого может обсуждаться углубление сотрудничества двух стран в сфере углеводородов, в том числе, возможно, сотрудничества в рамках ОПЕК+. Заявления Минфина о том, что министерство не обсуждает вопрос о введении налога на сверхприбыль, видимо, придали уверенности усталым "быкам" фондового рынка.

Тем временем в Белом доме США официально опровергли сообщения СМИ о наличии некоего предварительного соглашения между США и Ираном о прекращении конфликта, хотя не стали опровергать или подтверждать факт происходящих неформальных переговоров двух стран, что совсем сбило с толку сырьевые рынки.

Акции "Россетей" упали на информации о том, что Минэнерго РФ поддержало продление моратория на выплату дивидендов этой госкомпанией после 2026 года с целью вложения этих средств в инвестиционную программу. При этом мораторий распространяется только на головное общество и не затрагивает дивиденды "дочек" Россетей, которые исторически были достаточно высокими, отметила аналитик.

"Совкомфлот" неплохо отчитался по МСФО за I квартал, к тому же ранее на этой неделе совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды в размере 4,87 руб. на акцию из прибыли прошлых лет. Факт возобновления выплат может стимулировать среднесрочный интерес инвесторов к акциям эмитента, считает Мильчакова.

"По нашим прогнозам, в четверг индекс МосБиржи снова покажет динамику в коридоре 2550-2650 пунктов", - заключила представитель FFG.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в акциях ЮГК продолжилась фиксация прибыли после очередного неудачного аукциона по продаже госдоли в компании. Бумаги ВТБ в среду продолжили отыгрывать дивидендное разочарование, а также новости о проведении допэмиссии для масштабирования бизнеса по цене 87 руб. за акцию, что выше текущего рынка. Дивидендная доходность за 2025 год составит 12,2% - более чем в два раза меньше уровня предыдущего года (27,4%). В ВТБ на данный момент не видят предпосылок для повышения годового прогноза по чистой прибыли и планируют в будущем выплачивать до 50% чистой прибыли в виде дивидендов. Вполне вероятно, что по итогам 2026 года с учетом отложенного позитивного эффекта от партнерства с Wildberries ВТБ также выплатит 25% чистой прибыли. Кроме того, может наблюдаться размытие акций после допэмиссии, считает аналитик.

На западных фондовых площадках вечером в среду преобладали сдержанные продажи. Многие индикаторы испытывали неуверенность у важных сопротивлений и ждали сигналов о возможном заключении мирного соглашения между США и Ираном, а также важных макроэкономических данных в четверг. Индексы МосБиржи и РТС к концу сессии вышли в плюс и реагировали на дивидендные сигналы, ожидая в том числе новостей от визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан, где могут быть заключены новые энергетические соглашения.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин, надежды на отскок индекса МосБиржи выше 2600 пунктов пока не оправдываются. Теперь эта отметка выступает сопротивлением, а поддержка сместилась в район 2450-2500 пунктов.

"Из новых негативных драйверов стоит отметить анонсирование Евросоюзом подготовки нового пакета санкций в отношении России. Но это натянутое оправдание распродаж, поскольку ЕС уже ввел все болезненное, что мог. Более тревожат слова министра финансов РФ о намерении изменить параметры федерального бюджета и о небесконечности резервов. Можно ожидать усиления налогового прессинга, в том числе принятия решения о разовом налоге на "сверхдоходы", а также увеличения дефицита бюджета, который будет покрываться ростом заимствований. Последнее может надавить на рынок облигаций", - отмечает аналитик.

Учитывая, что никакого прогресса в переговорном процессе по Украине даже не прослеживается, поводов для покупок акций по-прежнему не видно. По негативному сценарию развивается ситуация с ВТБ: наблюдательный совет рекомендовал направить на дивиденды лишь 25% прибыли прошлого года и к тому же провести допэмиссию в размере до 6,29 млрд акций, что составляет почти 50% free float бумаг. Инвесторы сокращают свои позиции в бумагах ВТБ, так как допэмиссия размоет доли миноритариев, и дивдоходность в 12% в таких условиях выглядит неинтересной, полагает Зацепин.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,01%, австралийский ASX - на 0,7%, южнокорейский Kospi вырос на 2,3%, китайский Shanghai Composite просел на 1,3%, гонконгский Hang Seng потерял 1,1%), консолидируются Европа (индексы FTSE, DAX и CAC 40 изменились менее чем на 0,1%) и США (индексы акций к 19:00 МСК изменились на 0,2-0,5%).

Повышение котировок акций технологических компаний нивелировало снижение стоимости представителей финансовой и ряда других отраслей.

На нефтяном рынке вечером в среду цены продолжили снижение в надежде на скорое окончание ближневосточного конфликта после появления в иранских СМИ информации о проекте соглашения между США и Ираном.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 19:00 мск в среду составила $95,79 за баррель (-3,8% и +3,6% во вторник), июльская цена фьючерса на WTI - $90,0 за баррель (-4,1% и -2,8% накануне).

Ранее в ходе сессии цена Brent опускалась ниже отметки $95 за баррель впервые более чем за месяц (до $94,16 за баррель), WTI - до $87,77 за баррель.

Первоначальные договоренности двух стран включают возвращение судоходства через Ормузский пролив в стандартный режим, а также отказ Штатов от блокады иранских портов и отвод американских сил от Ирана, сообщило в среду издание Iran International. Иранская сторона ожидает, что регулировать движение судов через Ормузский пролив будут Иран и Оман.

Проект соглашения, однако, еще не утвержден. Iran International отмечает, что иранская сторона пообещала не предпринимать каких-либо шагов, если не будет надежного средства контролировать выполнение согласованных мер.

Ранее на этой неделе госсекретарь США Марко Рубио заявил, что согласование формулировок в сделке между Вашингтоном и Тегераном может занять несколько дней. Также трейдеры реагируют на новость о проходе через Ормузский пролив как минимум двух супертанкеров, везущих порядка 4 млн баррелей нефти.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Россети Северо-Запад" (+8,2%), "Группы ЛСР" (+8%), ПАО "Левенгук" (+4,7%), ПАО "Софтлайн" (+3,6%), ПАО "Завод им. Лихачева" (+3,1%), ПАО "Саратовский НПЗ" (+2,9%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (+2,3%), ПАО "Россети Московский регион" (+2,1%).

ПАО "Россети Северо-Запад" в январе-марте 2026 года получило 3,19 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 21% - до 25,25 млрд рублей.

Совет директоров ПАО "Группа ЛСР" (641,8 рубля) рекомендовал акционерам принять решение на годовом собрании о выплате дивидендов по итогам 2025 года в размере 78 рублей на одну обыкновенную акцию, говорится в материалах компании.

ПАО "Россети Северный Кавказ" (+2,3%) в I квартале 2026 года увеличило чистый убыток в 1,6 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 5,2 млрд рублей, говорится в отчетности компании по МСФО.

Снизились в среду акции ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (-11,3%), ПАО "Каршеринг Руссия" (-9,8%), ПАО "ФСК-Россети" (-8,9%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (-6,5%), ПАО "ЭсЭфАй" (-6,5%), ПАО "Диасофт" (-6,3%), "Селигдара" (-6,1%).

Совет директоров ПАО "ФСК-Россети" рекомендовал акционерам согласовать невыплату дивидендов за 2025 год, сообщила компания накануне вечером. Годовое собрание акционеров пройдет 26 июня, реестр для участия закроется 1 июня.

Чистая прибыль ПАО "Россети Центр" (-2,5%) по МСФО в январе-марте этого года составила 3,98 млрд руб. после 3,27 млрд руб. за аналогичный период 2025 года, сообщается в отчетности компании. Таким образом, показатель увеличился на 22%. EBITDA составила 10,63 млрд руб. после 10,23 млрд руб. годом ранее.

ПАО "Россети Центр и Приволжье" (-0,7%) по итогам первого квартала 2026 года получило чистую прибыль в размере 8,83 млрд рублей, что на 26% больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании по МСФО.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 МСК составил 63,77 млрд рублей (из них 23,21 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 6,29 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,51 млрд рублей на акции "Газпрома").