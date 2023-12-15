Физлица выкупили две трети объема IPO Совкомбанка

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Физические лица выкупили около 65% размещенных в рамках IPO акций Совкомбанка, институциональные инвесторы - порядка 35%, говорится в сообщении кредитной организации.

Всего было подано более 140 тыс. заявок.

Общий размер IPO составил 11,5 млрд рублей (с учетом стабилизационного пакета). Всего был размещен 1 млрд акций. Цена размещения - 11,5 рублей за акцию.

Ранее сообщалось, что Совкомбанк в рамках IPO планировал привлечь 10 млрд рублей. Предполагалось, что дочерняя компания кредитной организации - "Совкомбанк страхование" - направит 1,5 млрд рублей на выкуп акций банка для предупреждения падения их стоимости после первичного размещения.

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