Поиск

Болгария намерена постепенно увеличить расходы на оборону до 5% от ВПП

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Болгария намерена довести оборонные расходы до 5% от ВВП страны, сообщил болгарским журналистам в Брюсселе премьер-министр Румен Радев.

"Мы достигли порога в 2%. Мы решительно настроены на то, чтобы сделать следующий шаг и постепенно увеличить этот бюджет до 5% от ВВП для того, чтобы выполнить наши обещания в оборонной сфере", - сказал он.

По его словам, "в дальнейшем Болгарии необходимо сбалансированно повышать потенциал национальной обороны, чтобы вносить вклад в общие оборонные возможности НАТО".

"Именно поэтому мы вложили значительные средства в серьезную программу модернизации вооруженных сил", - отметил Радев.

НАТО Болгария ВВП Румен Радев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Цивилев подтвердил информирование Армении об экономических последствиях сближения с ЕС

Строительство первой АЭС в Казахстане обойдется в $16,4 млрд

Глава Минэнерго Цивилев заявил, что экспорт ДТ и керосина пока продолжается

Камазовский Natcar провел первую беспилотную перевозку на тягачах между РФ и Казахстаном

 Камазовский Natcar провел первую беспилотную перевозку на тягачах между РФ и Казахстаном

Пашинян пообещал продолжить переговоры с Россией по газу и нефтепродуктам

Россиянам разрешат иметь не более 20 банковских карт на человека

 Россиянам разрешат иметь не более 20 банковских карт на человека

Казахстан и Россия подписали соглашение по строительству АЭС и его финансированию

 Казахстан и Россия подписали соглашение по строительству АЭС и его финансированию

Ракеты "Союз-5" доработаны после испытаний и будут запущены в 2027 году

 Ракеты "Союз-5" доработаны после испытаний и будут запущены в 2027 году

Застрявшим в Анталье тысячам пассажиров Air Anka продлевают проживание в отелях

Рыбаков и Колесников подали иск к Польше

 Рыбаков и Колесников подали иск к Польше
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2367 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9619 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов