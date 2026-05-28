Болгария намерена постепенно увеличить расходы на оборону до 5% от ВПП

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Болгария намерена довести оборонные расходы до 5% от ВВП страны, сообщил болгарским журналистам в Брюсселе премьер-министр Румен Радев.

"Мы достигли порога в 2%. Мы решительно настроены на то, чтобы сделать следующий шаг и постепенно увеличить этот бюджет до 5% от ВВП для того, чтобы выполнить наши обещания в оборонной сфере", - сказал он.

По его словам, "в дальнейшем Болгарии необходимо сбалансированно повышать потенциал национальной обороны, чтобы вносить вклад в общие оборонные возможности НАТО".

"Именно поэтому мы вложили значительные средства в серьезную программу модернизации вооруженных сил", - отметил Радев.