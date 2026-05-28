Сбербанк не видит перспектив развития кредитования в юанях и рупиях

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк по-прежнему выдает минимальное количество кредитов в юанях и рупиях и не видит перспектив для развития этого направления из-за сложностей с ликвидностью в этих валютах, сообщил в интервью "Интерфаксу" первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

"Сейчас в основном валютные кредиты представлены юанем и рупией. Ликвидности в юане и рупии нет, на рынок эти валюты попадают в очень ограниченном объеме, нормально они не котируются. Мы сейчас выдаем минимальные объемы кредитов в этих валютах, и, честно говоря, пока что не видим перспектив развития кредитования в этом направлении. Основной наш портфель - это, конечно, российский рубль", - сказал он.

Он напомнил, что доля валютных кредитов в корпоративном портфеле Сбербанка планомерно сокращается и теперь составляет менее 10% (в конце 2021 года она была порядка 30%). Сейчас на недружественные валюты приходится примерно 3-4% портфеля (было 28%), 1% - на займы в драгметаллах, отметил первый зампред Сбера.

В основном кредиты в юанях и рупиях привлекают экспортеры, но это штучные сделки.

Ведяхин также сообщил, что Сбербанк не планирует выпускать облигации в юанях.

"Ликвидности мало, это просто будет дорогой выпуск. У нас нет потребности в юанях. Рынок юаней в России очень ограничен. Мы знаем юридических и физических лиц, которые владеют существенным объемом юаней, их все знают на рынке, и за них идет определенная конкуренция", - заявил он.

