Группа "Газпром" в 2025 году добыла 409,33 млрд куб. м газа

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - "Газпром" в 2025 году добыл 405,397 млрд куб. м газа, а с учетом доли в добыче организаций, инвестиции в которые классифицированы как совместные операции, добыча составила 409,33 млрд куб. м. Официальную итоговую цифру производства компания опубликовала в отчете эмитента.

В 2024 году группа (с учетом СП) добыла 420,06 млрд куб. м природного и попутного газа, в 2023 году - 358,95 млрд куб. м.

Температура воздуха прежде всего в период отопительного сезона является главным фактором, определяющим объемы потребления, а значит, и производства газа.

В 2025 году температура воздуха во все месяцы отопительных сезонов так или иначе превышала климатическую норму. Наиболее сильным было отличие от нормы в январе (обычно самом холодном и энергозатратном месяце года) - он был сразу на шесть градусов жарче климатической нормы и на три градуса теплее следующего месяца - февраля. Также весьма теплая погода (на три градуса выше нормы) была в марте и ноябре.

В 2026 году картина складывается иначе - морозное начало года дает стимул производству на весь следующий год.

В 2025 году в ГТС "Газпрома" на территории России поступило 584,03 млрд куб. м газа (в 2024 г. - 602,88 млрд куб. м).

В 2025 году на долю независимых поставщиков пришлось 22,8% общего объема транспортировки по газотранспортной системе (ГТС) "Газпрома" по сравнению с 22,9% в 2024 и 27% в 2023 году.

Разрешения на транспортировку газа в 2025 году были выданы грузоотправителям с общим объемом до 130,8 млрд куб. м (133,2 млрд куб. м в 2024 году). Основными потребителями услуг транспортировки газа в 2025 году являлись ПАО "НОВАТЭК" (разрешенный объем транспортировки газа 72,6 млрд куб. м; 71,8 млрд куб. м годом ранее) и ПАО "НК "Роснефть" (50,6 млрд. куб м после 54,7 млрд. куб м за 2024 год).

Группа "Газпром" в 2025 году добыла 75,59 млн т нефти и газового конденсата (75,95 млн т в 2024 году). Нефтяной бизнес группы - это в основном ПАО "Газпром нефть" и его дочерние организации.