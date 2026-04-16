Google обсуждает с Пентагоном возможность использования ведомством ее ИИ-модели

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Американская Google (принадлежит Alphabet Inc.) ведет переговоры с министерством обороны США о возможном использовании ведомством ее ИИ-модели Gemini в засекреченных средах, пишет издание The Information со ссылкой на источники.

Стороны обсуждают соглашение, которое позволит Пентагону применять Gemini "во всех законных сценариях", сообщают источники.

При этом в ходе переговоров Google предложила включить в контракт с ведомством дополнительные формулировки с целью предотвращения использования ее ИИ-модели для массового наблюдения внутри страны или в автономных системах вооружения без надлежащего человеческого контроля, отмечает издание.

Ранее Пентагон внес в список ненадежных поставщиков ИИ-компанию Anthropic, отказавшуюся снять все ограничения на использование ее технологий военными.

Изначально Anthropic была единственной компанией, получившей разрешение властей США на использование ее систем в засекреченных средах. Позднее министерство обороны одобрило для этих целей компанию Илона Маска xAI, а также OpenAI.

