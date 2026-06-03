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Суд отказал Euroclear в заявлениях по исполнению судебных актов по иску ЦБ РФ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил заявления Euroclear по исполнению судебных актов, принятых арбитражным судом первой инстанции.

"Отказать в удовлетворении заявления по исполнению судебного акта", - сообщается на сайте суда.

Как сообщалось, Euroclear 29 мая подал в Девятый арбитражный апелляционный суд заявление о приостановлении исполнения судебных актов, принятых арбитражным судом первой инстанции.

Euroclear подал также апелляционную жалобу на немедленное исполнение судебного решения по иску Банка России.

Эта жалоба поступила в Арбитражный суд Москвы 29 мая, но ее подробности (предмет апелляции) также не раскрыты. Подробности не опубликованы в связи с тем, что дело слушается в закрытом заседании.

Арбитражный суд Москвы 26 мая удовлетворил заявление Банка России о немедленном исполнении судебного решения по его иску к Euroclear. До этого, 15 мая, суд удовлетворил иск ЦБ к Euroclear в полном объеме.

ЦБ подал этот иск в Арбитражный суд Москвы 12 декабря 2025 года. Регулятор отмечал, что требования связаны с причинением Банку России вреда "незаконными действиями Euroclear", а также официально анонсированными планами Еврокомиссии о бессрочной заморозке средств ЦБ и планами по использованию активов российского регулятора для передачи третьим лицам.

Размер убытка по всем видам активов на 1 декабря 2025 года ЦБ оценивал в 200,1 млрд евро (18,173 трлн рублей по официальному курсу на эту дату).

ЕС, США и ряд других стран весной 2022 года заморозили международные резервы России в ответ на ее действия на территории Украины. Санкции лишили РФ доступа примерно к $300 млрд резервов. После этого глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила о подготовке в связи с этим исков.

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