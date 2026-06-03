Глава ВЭБа сообщил об "аккуратном" подходе к новым проектам в сложный экономический период

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Капитал ВЭБа ограничен, и с учетом сложных экономических условий и ожидаемого резервирования нужно аккуратно подходить к участию в новых проектах, чтобы не создавать рисков для финансовой системы, заявил на правительственном часе в Совете Федерации глава госкорпорации Игорь Шувалов.

"Мы переживаем достаточно сложный экономический период, когда, начиная с прошлого года, в силу сложившихся макроэкономических условий ЦБ и финансовые власти в целом ожидали от нас определенного кредитного охлаждения. Должен сказать, при этом кредитном охлаждении со стороны коммерческого кредитного сектора по поручениям правительства и президента в 2025 году нам было поручено обеспечить поддержку кредитами и другими нашими инструментами на сумму в три раза большую, чем изначально предполагалось при установлении КПЭ. И это понятно - жизнь все же развивается, несмотря на обеспечение макроэкономической стабильности, нам нужно было поддержать наиболее важные проекты - по газохимии, по производству меди в отдаленных регионах, что мы благополучно и сделали", - сказал он.

При этом, по его словам, новая бизнес-модель группы ВЭБ предусматривает поддержку проектов до 2030 года на общую сумму до 30 трлн рублей. "И на недавнем совещании в правительстве с участием ЦБ нам было предложено аккуратнее относиться к такой амбициозной цели - в силу того, что ВЭБ не должен создавать для финансовой системы России дополнительных рисков, и капитал необходимо использовать на те цели, которые в первую очередь необходимы для модернизации российской экономики", - заявил Шувалов.

Капитал ВЭБа "достаточно ограничен", сказал он. "Сейчас достаточность капитала ВЭБа свыше 16%, однако в условиях, когда кредитный портфель ведет себя не совсем устойчиво, я так мягко скажу, мы ожидаем определенных предписаний ЦБ и - при взаимодействии с ЦБ - резервирования нашего капитала. Мы будем всегда выполнять те нормативы, которые устанавливает ЦБ, для того чтобы у Минфина и ЦБ не было сомнений в том, что мы абсолютно стабильная кредитная организация и не несем дополнительных рисков для финансовой системы России. Поэтому наш портфель по традиционным проектам будет по-прежнему развиваться, но развиваться в тех темпах, по которым мы будем получать соответствующие указания от президента и правительства", - заключил Шувалов.