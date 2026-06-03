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Компанию WB Travel возглавит владелец Fun&Sun Тарас Демура

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Владелец туроператора Fun&Sun Тарас Демура стал генеральным директором компании WB Travel, туристического подразделения маркетплейса Wildberries, сообщает Российский союз туриндустрии.

"RWB объявляет о назначении Тараса Демуры руководителем WB Travel - экосистемы планирования путешествий и впечатлений на Wildberries. В новой роли он будет заниматься стратегическим управлением сервисом, развитием партнерств, запуском новых направлений туристического бизнеса и внедрением инновационных решений", - говорится в сообщении.

В сентябре 2025 года маркетплейс и туроператор заключили соглашение о стратегическом партнерстве, в рамках которого агрегатор начал продажу пакетных туров туроператора Fun&Sun на сайте и в мобильном приложении.

"Это логичное продолжение нашего стратегического партнерства и возможность управлять развитием туристического направления внутри одной из крупнейших цифровых экосистем страны с ее многомиллионной аудиторией. Вызов очень интересный. Мы хотим сделать бронирование туров, билетов, отелей, экскурсий и других туристических услуг таким же простым и удобным, как покупка товаров на маркетплейсе", - прокомментировал Демура.

По его словам, туризм - более сложный продукт, чем товары, поэтому компания сосредоточится на экспертизе, поддержке и возможности предоставить пользователю максимально широкий набор форматов взаимодействия.

"Сервис будет развиваться по омниканальной логике, сочетающей высокотехнологичную платформу и офлайн розницу, чтобы быть с пользователем на всех этапах принятия решения о путешествии", - добавил он.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс, Тарас Демура является 100% собственником туроператора Fun&Sun. До марта 2022 года компания называлась TUI Россия, но сменила название из-за санкций. Сейчас это один из крупнейших российских туроператоров. В 2025 году отправил на отдых по России и за рубеж 2,7 млн туристов.

Wildberries TUI Россия РСТ RWB Тарас Демура Fun&Sun WB Travel
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