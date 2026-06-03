Якутия не видит сейчас необходимости обращаться к Гохрану за поддержкой "АЛРОСА"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Власти Якутии на фоне нынешнего кризиса на рынке алмазов не видят необходимости обращаться за поддержкой в виде выкупа значительных объемов добычи "АЛРОСА" в Гохран, сообщил "Интерфаксу" глава республики Айсен Николаев.

"Компания "АЛРОСА" камни продает, у нас нет проблем со сбытом, и обращаться в Гохран с просьбой о покупке камней мы на сегодняшний день не видим экономического смысла. Для нас, как и для других экспортеров, гораздо большая проблема - это курс рубля", - сказал он.

По словам Николаева, "рынок алмазов сегодня не то что плохой, он рабочий". Цены на крупные камни уверенно растут уже некоторое время, но в малых размерностях ужесточилась конкуренция со стороны синтетических камней, заявил он.

Говоря о запланированном сокращении добычи "АЛРОСА" в этом году [примерно на 14% к уровню 2025 года, до 26 млн карат - ИФ], глава Якутии отметил, что "когда мировой рынок находится в достаточно напряженной ситуации, добывать сырье, которое заведомо приносит убытки, тоже нельзя". По его словам, такое решение было принято республикой и правительством РФ как акционерами "АЛРОСА". Он отметил, что восстановление производства к докризисному уровню может произойти очень быстро, в случае улучшения состояния рынка алмазов.