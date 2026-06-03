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ИКАР повысил прогноз сбора пшеницы в РФ в 2026 году на 1,5 млн т до 91,5 млн т

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил прогноз сбора пшеницы в РФ в этом году на 1,5 млн тонн до 91,5 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько.

По его словам, в том числе оценка сбора пшеницы в регионах "большого юга" (Южный и Северо-Кавказский федеральные округа) составляет 38 млн тонн против 31 млн тонн в прошлом году.

Ожидания по общему сбору зерна ИКАР повысил на 3 млн тонн до 142,5 млн тонн.

При этом Рылько пояснил, что на регионы "большого юга" приходится 70-75% российского экспорта пшеницы. Экспортный потенциал РФ по пшенице в новом сельхозгоду (июль 2026 - июнь 2027 гг.) ИКАР оценивает в 47,5 млн тонн, всего зерна – в 63,7 млн тонн.

"Но, разумеется, впереди у будущего урожая и, как следствие, экспорта еще много рисков", - сказал Рылько.

По данным Росстата (без новых регионов), сбор зерна в РФ в 2025 году составил 141,2 млн тонн, в том числе 91,1 млн тонн пшеницы.

ИКАР Институт конъюнктуры аграрного рынка
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