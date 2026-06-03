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"Русагротранс" оценил в 45 млн т экспорт пшеницы из РФ с июля 2025 г. по май 2026 г.

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Россия с июля 2025 года по май 2026 года, по оценке аналитического центра "Русагротранса", экспортировала 45 млн тонн пшеницы, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого сельхозгода.

Как сообщили "Интерфаксу" в центре, основными импортерами стали Египет - 9,4 млн тонн (8,3 млн тонн сельхозгодом ранее), Турция - 6,9 млн тонн (3 млн тонн) и Судан - 2,1 млн тонн (0,9 млн тонн).

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В мае экспорт пшеницы оценивается в 3,06 млн тонн.

Комментируя ситуацию на мировых рынках, в центре сообщили, что "биржевые котировки пшеницы на прошлой неделе ослабевали, увлекая за собой и цены физического рынка". Давление на рынок продолжала оказывать ситуация на рынке энергоросителей, а также приближающееся начало уборки урожая (с начала июня в США и со второй половины июня в ЕС).

Кроме того, на рынок оказывает давление хорошая погода на Среднем западе США, поддерживающая высокие ожидания в отношении урожайности кукурузы. Тем не менее первоначальная оценка состояния посевов яровых культур в США оказалась ниже прогнозов рынка: доля яровой пшеницы в хорошем и отличном состоянии составляет 47% (ожидания 60%), кукурузы - 67% (70%), сои - 66% (68%).

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