Отобраны 13 инвестпроектов для реализации проекта "5 морей и озеро Байкал"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Для создания новых морских курортов в рамках проекта "5 морей и озеро Байкал" отобраны 13 проектов инвесторов, которые получат льготное финансирование, еще 13 находятся на рассмотрении, сообщил замминистра экономического развития Дмитрий Вахруков.

"Предпроектная стадия по всем федеральным курортам завершена. Сейчас наша ключевая задача - системная работа с инвесторами. Мы видим реальную динамику: регионы активно подают заявки на льготное кредитование. По программе №141 уже отобрано 13 проектов на 3,2 тысячи номеров, еще 13 проектов на 3,3 тысячи номеров находятся на рассмотрении. Итого - 26 инвестиционных проектов, которые дадут стране 6,5 тысяч новых гостиничных номеров", - сказал он на заседании подкомиссии по вопросам реализации туристических инвестиционных проектов федерального значения правительственной комиссии по развитию туризма в России.

По словам Вахрукова, в рамках проекта 13 тысяч номеров находятся в активной стадии: проектируются, получили разрешения на строительство или уже возводятся. Так, в Бурятии строится отель на 153 номера, в Севастополе - четыре гостиницы на 206 номеров, в Крыму началось возведение отелей на 2,3 тыс. номеров.

Как уточняет пресс-служба вице-премьера Дмитрия Чернышенко, на заседании принято решение включить проект термального курорта "Жемчужина Сибири", представленный Тюменской областью, в список туристических инвестиционных проектов федерального значения.

Курорт включает 12 объектов размещения различной категории звездности с общим объемом более 2,8 тысячи номеров, обеспечивает создание свыше 4,7 тысячи рабочих мест. Ожидается, что для гостей на территории курорта будет создана спортивная и образовательная инфраструктура, крытый лыжный тоннель и термальный развлекательный центр. Поэтапное строительство предполагается до 2035 года.