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Льготное кредитование поддержало 359 проектов туристской инфраструктуры

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - В рамках программы льготного кредитования проектов создания туристской инфраструктуры поддержано 359 проектов в 66 регионах, с 2021 года введено 49 из них, сообщил на совещании по вопросам реализации программы льготного кредитования, направленной на создание туристической инфраструктуры, глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Программой поддержано 359 проектов по стране: от Калининграда до Камчатки, от Мурманска до Дагестана. Всего 66 регионов. Из них с 2021 года введено 49 проектов в 26 регионах. Это 44 гостиницы почти на 10 тысяч номеров. В том числе сегодня состоялось открытие четырехзвездочного отеля, где мы находимся. И еще 5 инфраструктурных проектов: аквапарки в Челябинской области, Татарстане и Севастополе, 2 горнолыжных комплекса в Челябинской области", - сказал он.

По словам Решетникова, в стройке - еще 127 проектов на 23,6 тысячи номеров.

"И 184 инвестпроекта находятся на стадии разработки или утверждения проектной документации. В них 34 тысячи номеров", - добавил министр.

Он подчеркнул, что из тех объектов, что строятся и проектируются, 87% (311 проектов) реализуются по графику.

"Видим, что в ряде регионов большой портфель проектов, и они выдерживают темпы. В Нижегородской области 14 проектов, сроки соблюдаются. В Калининградской и Ленинградской областях по шесть, тоже без сбоев. Вместе с тем, у некоторых регионов по ряду проектов есть отставания более 60 дней", - сказал Решетников и призвал региональные власти и работающие с программой банки активнее контролировать, как реализуются проекты.

Минэкономразвития Максим Решетников
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