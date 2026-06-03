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В России оборот розничной торговли в апреле вырос на 6,5%

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В России оборот розничной торговли в апреле 2026 года в годовом выражении увеличился на 6,5%, сообщил Росстат.

Результат оказался лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал повышение на 3,1%.

Темпы роста показателя несколько ускорились: в марте показатель вырос на 6,2%.

В январе-апреле оборот розницы повысился на 4,3%.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями стал в апреле больше на 3,6% в годовом выражении, в то время как в марте рост составлял 3,2%.

Оборот непродовольственной розницы в апреле повысился на 9,2% (+9% в марте).

По итогам апреля в структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров оказался на уровне 47,7%, непродовольственных - 52,3% (в апреле 2025 года - 48,9% и 51,1% соответственно).

В номинальном выражении оборот розничной торговли в марте составил 5 трлн 476,2 млрд рублей, за четыре месяца 2026 года - 20 трлн 824,1 млрд рублей.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в мае, предполагает, что в 2026 году темпы роста продолжат замедляться, показатель увеличится на 2,2%. Официальный прогноз от мая 2026 года предполагает рост показателя на 0,8%.

В 2025 году оборот розничной торговли в стране увеличился на 4,1%.

Росстат
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