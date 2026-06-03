Рубль заметно подешевел в паре с юанем на фиксации прибыли в ожидании новостей с ПМЭФ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль опустился на закрытии "длинных" позиций и фиксации прибыли в ожидании новостей с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с 3 по 6 июня. На пленарном заседании форума 5 июня выступит президент России Владимир Путин.

Курс китайской валюты в 19:00 составил 10,86 руб., что на 6,9 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара с 4 июня на 78,39 копейки, до 73,3436 руб., и увеличил курс евро на 51,47 копейки, до 85,1243 руб.

Участники рынка анализируют отчет Минфина РФ о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в мае. Сразу после публикации документа рубль демонстрировал заметный рост, так как рынок закладывал ожидания более существенного увеличения объема покупок валюты в июне, чем они окажутся по факту.

Минфин РФ с 5 июня по 6 июля планирует покупать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 208,2 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 9,9 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

После возобновления операций на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила после двухмесячного перерыва, с 8 мая по 4 июня, Минфин покупает валюту/золото на общую сумму 110,3 млрд рублей, ежедневный объем операций - эквивалент 5,8 млрд рублей.

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в июне на сумму 220,2 млрд рублей, в мае дополнительные нефтегазовые доходы составили 174,8 млрд рублей.

Таким образом, с учетом объявленных Минфином объемов операций Банк России с 5 июня по 6 июля 2026 года увеличит покупку валюты до 5,28 млрд рублей в день (с 8 мая по 4 июня объем покупок составляет 1,18 млрд рублей в день).

До мая текущего года Минфин в последний раз проводил покупку валюты и золота в июне 2025 года, когда общий объем операций составил 28,3 млрд рублей, ежедневных - 1,5 млрд рублей.

"Рубль провел волатильные торги в среду - на старте сессии заметно дешевел, а после объявления Минфином июньских параметров покупки валюты в рамках бюджетного правила, напротив, активно рос. Во второй половине дня рубль возобновил снижение и обновил минимум с начала мая - пара "юань-рубль" поднималась почти до 11 руб. Полагаем, что сегодня влияние на рубль оказывал довольно насыщенный новостной фон. С одной стороны, участники рынка ожидали более существенных объемов покупки валюты с учетом роста поступления нефтегазовых доходов. Минфин сообщил, что ожидает дополнительные нефтегазовые доходы в июне на сумму 220,2 млрд рублей, в то время как в мае они составили 174,8 млрд рублей. С другой - внимание рынка переключилось на ПМЭФ, где возможны важные заявления со стороны представителей российских финансовых властей, и в этой связи игроки спешили закрыть "длинные" позиции по рублю и зафиксировать прибыль", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Цены на нефть остаются в значительном плюсе вечером в среду, хотя и отошли от внутридневных максимумов.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени торгуются по $97,9 за баррель, что на 2% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 2,22%, до $95,84 за баррель.

Ранее в ходе сессии цена контрактов на Brent поднималась до $98,99 за баррель, на WTI - до $97 за баррель.

Участники рынка продолжают следить за событиями на Ближнем Востоке. Сигналы об эскалации в регионе подорвали надежды на скорое урегулирование американо-иранского конфликта и восстановление поставок через Ормузский пролив.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 7,974 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 3,364 млн баррелей, дистиллятов - на 1,502 млн баррелей.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 4 млн баррелей, резервов бензина - на 500 тыс. баррелей, дистиллятов - на 300 тыс. баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, уменьшились на 583 тыс. баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 3 июня, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за вторник подросла на 1 базисный пункт - до 14,17% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев в среду понизились на 1 базисный пункт - до 14,24%, 14,84% и 15,71% годовых соответственно.