Зернотрейдер "Краснодарзернопродукт" и еще ряд агрокомпаний на Кубани перешли под контроль РФ

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Крупный зернотрейдер в Краснодарском крае - "Краснодарзернопродукт" - перешел под контроль государства в лице Росимущества.

Соответствующие изменения в ЕГРЮЛ внесены 5 июня.

Событию предшествовало решение Ленинского районного суда Краснодара, который в апреле этого года удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход РФ активов бывших депутатов Законодательного собрания Краснодарского края Серсея Фурсы и Алексея Сидюкова, с которыми вел совместную деятельность арестованный бывший вице-губернатор региона Андрей Коробка (курировал сферу АПК более 10 лет).

В доход государства обращена 81 коммерческая компания, более 130 земельных участков и свыше 350 жилых и нежилых помещений, принадлежавших экс-депутатам и членам их семей. Суммарная оценочная стоимость изъятых активов превысила 81,5 млрд рублей.

Среди изъятых в доход РФ компаний - "Краснодарзернопродукт", винодельни - "Саук-Дере", "Раевское", "Мысхако", агрофирмы - "Родина", "Развилинское", "Черноерковская", "Марьинская", "Васюринский агрохолдинг", компания "Сидэко" и другие сельскохозяйственные предприятия, а также строительные компании.

Все эти компании, по данным ЕГРЮЛ, перешли под контроль Росимущества.

Как уточнял ранее представитель Генпрокуратуры РФ часть активов, сформированных путем коррупционной деятельности ответчиков, образовали холдинг "Краснодарзернопродукт", который является одним из крупнейших трейдеров на юге России. Часть активов входили в группу компаний "Семья", ведущую строительную деятельность в южных регионах и Московской области.

Все активы вышеуказанных лиц были распределены между родственниками Фурсы и Сидюкова, родственники также являлись ответчиками в суде. Всего ответчиками в деле выступали 18 физлиц.

Сидюков был депутатом Заксобрания Кубани с 2017 по 2022 годы, являлся членом комитета по вопросам информационной политики.

Фурса, согласно открытым источникам, числился совладельцем крупного производителя сельхозпродукции в Краснодарском крае - Васюринского мясоперерабатывающего комбината.

В апреле 2026 года Ленинский районный суд Краснодара также удовлетворил требования Генпрокуратуры РФ и постановил взыскать активы тогдашнего вице-губернатора Краснодарского края Коробки, членов его семьи и связанных с ним лиц общей стоимостью более 10 млрд рублей. В частности, в доход РФ обращены 135 земельных участков общей площадью 1,8 тыс. га, 12 коммерческих организаций, права аренды на 12,5 тыс. га плодородных земель.

Поводом для подачи иска стали выявленные нарушения антикоррупционного законодательства в действиях вице-губернатора. Установлено, что он вел совместную нелегальную деятельность с Фурсой и Сидюковым, озвучивал позицию Генпрокуратуры ее представитель.

Коробка занимал должность вице-губернатора Краснодарского края с 2015 года, все это время он курировал агропромышленный комплекс. Он арестован на два месяца и уволен с поста по решению суда.