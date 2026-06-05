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Brent подешевела до $94,77 за баррель

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к слабому снижению днем в пятницу на сообщениях о нормальной работе крупного экспортного терминала в Омане.

К 14:36 по Москве августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,26 (0,27%), до $94,77 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,16 (0,17%), до $92,88 за баррель.

C начала недели Brent подорожала примерно на 3%, WTI- примерно на 6%.

Накануне Brent подешевела на 2,8%, WTI - на 3,1% на сообщении Госдепартамента США о том, что Израиль и Ливан договорились о соблюдении режима прекращения огня по итогам переговоров в Вашингтоне. Ранее удары Израиля по территории Ливана вызвали возмущение Ирана, который приостановил обмен сообщениями с США.

После этого л"Хезболла" заявила, что не согласна с условиями перемирия. "Мы не брали на себя каких-либо обязательств прекращать сопротивление до тех пор, пока продолжается оккупация", - заявил в четверг лидер "Хезболлы" Наим Касем и потребовал вывода израильских военных с территории Ливана.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил о приостановке загрузки судов в оманском экспортном терминале Мина-аль-Фахал после взрыва, предположительно вызванного атакой дронов. Однако затем власти Омана сообщили, что терминал работает в нормальном режиме. Через него проходит около 800-900 тысяч баррелей нефти в сутки.

Brent WTI Иран Израиль Ливан Оман США
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