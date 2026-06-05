Индекс МосБиржи опустился к 2560 пунктам, рынок акций закрыл неделю в минусе

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу умеренно снизился по большинству blue chips, поступающие новости с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) не вызвали оптимизма у покупателей; также снизились внешние фондовые площадки, металлы и нефть (августовский фьючерс на нефть Brent откатился к $93,5 за баррель). Индекс МосБиржи опустился в район 2560 пунктов на фоне укрепления официального курса рубля.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2561,04 пункта (-0,7%), индекс РТС - 1098,13 пункта (+0,4%). Лидерами снижения среди индексных бумаг выступили акции "НЛМК" (-3,9%), "Аэрофлота" (-2,8%), МКПАО "Озон" (-2,6%) и "Роснефти" (-2,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 6 июня, составил 73,4689 руб. (-82,67 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,2-3,5% на фоне роста курса доллара от ЦБ РФ на 2,45 рубля.

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что дефицит федерального бюджета РФ по итогам текущего года может "подрасти" с 2,6% ВВП, зафиксированных в 2025 году.

По словам Путина, для возвращения к устойчивому росту экономики РФ в 2027 году необходим запуск нового инвестиционного цикла в РФ, что является главной задачей экономических властей. Сделать это можно только при одном условии - увеличив капитальные вложения, запустив новый инвестиционный цикл, отметил президент.

Также Путин сообщил, что инфляция в РФ по итогам 2026 года, как ожидается, составит около 5,2%. "Важно, чтобы экономический рост был сбалансированным, опирался на внутренний спрос, сочетался с дальнейшим снижением инфляции. Она у нас существенно замедлилась и продолжает снижаться. По прогнозу, инфляция в текущем году приблизится к 5,2%", - сказал глава государства.

Решать ключевые вопросы между собой должны только Россия и Украина, другие стороны, в том числе США, могут быть гарантами, заявил президент РФ. Также Путин выразил недоумение в связи с тем, что глава Украины Владимир Зеленский в своем открытом письме отказал США в праве выступать гарантом украинского урегулирования. "Оружие хотят получать из Соединенных Штатов, а видеть администрацию США и президента Трампа в качестве гарантов почему-то не хотят. Это вызывает вопросы", - отметил президент.

Подешевели в пятницу также акции "НОВАТЭКа" (-1,8%), "ММК" (-1,5%), "ВК" (-1,5%), "Интер РАО" (-1,3%), "Русала" (-1,2%), "Полюса" (-1,1%), "Т-Технологии" (-1,1%), "АЛРОСА" (-1%), "ИКС 5" (-1%), "Московской биржи" (-0,9%), "Яндекса" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "Северстали" (-0,7%), ВТБ (-0,7%), "Газпрома" (-0,5%), "Татнефти" (-0,4%), Сбербанка (-0,2% и -0,1% "префы"), "Хэдхантера" (-0,2%), АФК "Система" (-0,1%).

Подорожали акции "Мосэнерго" (+4,8%), МКПАО "Лента" (+2,4%), "ФосАгро" (+0,8%), "Группы компаний ПИК" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%).

"Аэрофлот" не видит рисков для своей деятельности в связи с планами РФ продать 23,76% акций компании, сообщил гендиректор перевозчика Сергей Александровский журналистам на ПМЭФ-2026. Кроме того, он отметил, что "Аэрофлот" по итогам 2026 года рассчитывает сохранить прошлогодний уровень пассажиропотока, а также остаться в прибыльной зоне.

Президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил в пятницу на ПМЭФ, что прогноз по рентабельности капитала Сбера на 2026 год в 22% предусматривает рост чистой прибыли к 2025 году на уровне двузначных цифр. По его словам, Сбер продолжит придерживаться политики распределения 50% прибыли на дивиденды.

Наблюдательный совет Сбербанка ранее рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2025 год в размере 37,64 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Всего на выплату дивидендов может быть направлено 850,2 млрд рублей, что составляет 50,5% чистой прибыли по РСБУ с учетом событий после отчетной даты (СПОД) или 49,8% чистой прибыли по МСФО за 2025 год.

Вице-премьер РФ Александр Новак на деловом завтраке Сбербанка в пятницу в рамках ПМЭФ-2026 заявил, что экономика России сейчас находится в периоде управляемого охлаждения, основными рисками являются дефицит рынка труда, изменение структуры расходов бюджета, жесткая денежно-кредитная политика. По его словам, ключевой задачей является повышение производительности труда, без чего не удастся выйти на устойчивые темпы роста экономики.

Новак отметил также, что в последние годы были очень серьезные вливания бюджетных инвестиций в экономику, в технологическое развитие, в социальную сферу. Структура бюджета изменилась, в том числе увеличились расходы на безопасность и оборону. И то, что делает сегодня правительство по консолидации бюджета, по приоритизации расходов, - это важная составляющая для того, чтобы создавать условия для экономического роста и возможности для кредитования экономики, считает Новак.

Банк России повторил сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики, будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях. "Это ни в коей мере не означает неизбежность снижения ставки на каждом из них", - сообщил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин журналистам после делового завтрака Сбербанка в рамках ПМЭФ.

Комментарии аналитиков

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, торговые обороты на рынке акций в конце недели заметно упали. Геополитический фон остается напряженным, и в условиях приближающихся выходных многие участники торгов предпочли отложить покупки на будущую неделю.

Появились новые санкционные угрозы со стороны США. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что прогресса в диалоге с Вашингтоном по украинскому вопросу не наблюдается с момента саммита на Аляске. Также рынок насторожили вышедшие в середине недели оперативные данные Росстата по инфляции, которая ускорилась в недельном и годовом выражении.

На мировых рынках неоднородная, преимущественно осторожная динамика. В части переговоров по ближневосточному конфликту нарастает информационный вакуум. В США вышел сильный отчет по рынку труда (число занятых в несельскохозяйственном секторе в мае составило 172 тыс., что значительно превысило прогнозные 85 тыс., безработица осталась на уровне 4,3%). Индекс доллара на этих данных двинулся вверх, из-за чего усилилось давление на котировки сырья. В еврозоне в I квартале отмечено замедление роста ВВП до 0,3% г/г после 1,2% в предыдущем квартале, отметил эксперт.

В фокусе внимания инвесторов в ближайшее время останутся геополитические и монетарные сигналы, валютные и сырьевые котировки, ключевая статистика, рыночные и корпоративные новости. Область 2600 пунктов по индексу МосБиржи теперь снова выступает сопротивлением, и целью будущей торговой недели (сокращенной из-за Дня России) останется возвращение выше этой круглой отметки, считает Смирнов.

По оценке старшего портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, на уходящей неделе зафиксировано ослабление позиций рубля, нефть оставалась на высоком уровне, но геополитическая напряженность продолжала давить на индекс МосБиржи, а данные Росстата по недельной инфляции и новостной фон не принесли позитивных сюрпризов.

В июне покупки юаней и золота Минфином и Банком России вырастут с 1,2 млрд руб. до 5,3 млрд руб., но этот фактор уступает по значимости другим драйверам динамики валютного курса: после объявления объема покупок Минфином российская валюта укрепилась лишь в моменте, и дальше в течение недели ослабление продолжилось. Во второй половине июня ожидается укрепление рубля, но на недельном горизонте возможны различные сценарии из-за действий крупных игроков, считает эксперт.

Ускорение недельной инфляции было обеспечено в основном волатильными компонентами, изменений в базовом прогнозе по ставке ЦБ нет - ожидается, что регулятор снизит ее до 14% годовых на заседании 19 июня. Несмотря на относительно благоприятные фундаментальные факторы рынок в существенной степени зависит от геополитической повестки. На следующей неделе, в частности, выдут публикации Банка России: "О чем говорят тренды" (9 июня), "Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП" (10 июня), а также данные по недельной и майской инфляции (10 июня), напомнил Алексеев.

По словам аналитика ФГ "Финам" Егора Вершинина, мировые фондовые площадки в конце недели снижаются. На Ближнем Востоке переговорный процесс США-Иран забуксовал: иранское государственное СМИ сообщило о прекращении обмена сообщениями между сторонами, хотя Трамп и госсекретарь США Марко Рубио настаивают, что переговоры продолжаются. Параллельно израильско-ливанский трек остается разблокированным лишь формально: 4 июня Израиль и Ливан при американском посредничестве объявили о продлении перемирия, однако "Хезболла" немедленно его отвергла. Лидер группировки заявил, что никаких обязательств перед кем-либо организация не давала. На таком фоне растут доходности госбондов ведущих стран, а цены на нефть несколько притормозили снижение и остаются на повышенном уровне. Помимо этого, влияние на снижение акций оказывают разочаровывающие корпоративные отчетности технологического сектора.

Российские фондовые индексы в пятницу просели на фоне снижения нефти, слабой макростатистики, отсутствия подвижек по украинскому вопросу и значимых новостей с ПМЭФ, при этом ситуацию усугубили сообщения о предстоящих новых антироссийских санкциях со стороны ЕС и США. В отсутствие позитивных новостей на рынке прокатилось традиционное сокращение рисков инвесторами перед выходными, и в дальнейшем возможна фиксация позиций после ПМЭФ, считает аналитик.

С точки зрения технического анализа, на дневном графике индекс МосБиржи находится на нейтральном уровне индикатора относительной силы RSI и не изменился относительно начала предыдущей недели, что указывает на ожидания катализаторов для движения в одну из сторон. Ближайшие дни и события во многом определят дальнейшее направление индекса: при закреплении выше 2600 пунктов ожидается ускорение роста к уровню 2645 пунктов, тогда как при пробое текущей поддержки 2572 пункта откроется дорога к дальнейшему нисходящему движению к значению 2500 пунктов, считает Вершинин.

Мировые рынки акций

В Азии в пятницу наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,3%, австралийский ASX - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 5,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng потерял 1,2%), в снижаются Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,3-0,8%) и США (индексы к 19:00 МСК просели на 0,6-2,7% во главе с Nasdaq) на фоне сохранения неопределенности относительно урегулирования ближневосточного конфликта.

Опубликованные в пятницу в Японии статданные показали, что средний размер зарплат в стране в апреле вырос на максимальные с декабря 2024 года 3,5% в годовом сравнении после подъема на 3,1% в марте. Показатель повышается 52-й месяц подряд. Рост зарплат с поправкой на инфляцию составил 1,9% против 1,4% месяцем ранее.

Новые данные укрепили ожидания инвесторов, что Банк Японии повысит процентные ставки на заседании, которое пройдет 15-16 июня. Вероятность принятия регулятором такого решения оценивается более чем в 85%.

Экономика еврозоны в первом квартале 2026 года уменьшилась на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего окончательные данные. Предварительно сообщалось о росте ВВП на 0,1%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, ожидали подтверждения оценки.

Количество рабочих мест в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора в мае выросло на 172 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 85 тыс. Согласно пересмотренным данным, в апреле число рабочих мест выросло на 179 тыс., а не на 115 тыс., как сообщалось прежде. Безработица в стране в мае составила 4,3%, как и ожидалось.

Нефть

На нефтяном рынке вечером в пятницу цены Brent продолжили снижение на сообщениях о нормальной работе крупного экспортного терминала в Омане.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 19:00 по Москве в пятницу составила $93,57 за баррель (-1,5% и -2,8% в четверг), июльская цена фьючерса на WTI - $90,91 за баррель (-2,3% и -3,1% накануне).

Цены повышались утром в пятницу на сообщении агентства Reuters со ссылкой на источники о приостановке загрузки судов в оманском экспортном терминале Мина-аль-Фахал после взрыва, предположительно вызванного атакой дронов.

Однако затем власти Омана сообщили, что терминал, через который проходит около 800-900 тыс. баррелей нефти в сутки, работает в нормальном режиме.

Накануне цены на нефть снизились на сообщении Госдепартамента США о том, что Израиль и Ливан договорились о соблюдении режима прекращения огня по итогам переговоров в Вашингтоне. Ранее удары Израиля по территории Ливана вызвали возмущение Ирана, который приостановил обмен сообщениями с США.

После этого ливанская группировка "Хезболла" заявила, что не согласна с условиями перемирия. "Мы не брали на себя каких-либо обязательств прекращать сопротивление до тех пор, пока продолжается оккупация", - заявил в четверг лидер "Хезболлы" Наим Касем. Он пояснил, что требует вывода израильских военных с территории Ливана.

"Второй эшелон" Мосбиржи

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились в пятницу акции ПАО "Ламбумиз" (-7,5%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-7,4%), ПАО "Евротранс" (-7%), "Мостотреста" (-6,4%), "Глобалтрак менеджмент" (-5,6%), ПАО "Русолово" (-5,2%), ПАО "Софтлайн" (-4,1%), ПАО "Россети Волга" (-3,2%), МКПАО "Фикс Прайс" (-3,2%).

Выросли бумаги "МГТС" (+6,1%), банка "Уралсиб" (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 МСК составил 31,52 млрд рублей (из них 3,48 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,36 млрд рублей на бумаги "Озона" и 2,16 млрд рублей на акции "Газпрома").