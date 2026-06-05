Курс биткойна упал ниже $60 тысяч впервые с 2024 года

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Курс биткойна упал ниже отметки в $60 тыс. впервые с октября 2024 года и завершает неделю падением на 17%.

Согласно данным MarketWatch, стоимость криптовалюты опускалась до отметки в $59,814 тыс. По данным на 19:55 по Москве курс биткойна составляет $61,22.

Снижение курса криптовалюты на этой неделе было спровоцировано информацией о продаже компанией Strategy Inc. 32 биткойнов на сумму $2,5 млн. Strategy, являющаяся крупным держателем биткойнов, продала их впервые с декабря 2022 года.

Общее ослабление аппетита к риску в пятницу усугубило спад на рынке криптовалют. Оно было вызвано публикацией позитивных данных по занятости в США, усиливших ожидания трейдеров, что Федеральная резервная система (ФРС) может поднять базовую процентную ставку позднее в этом году.