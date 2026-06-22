Запасы газа в хранилищах Европы составляют 46,4%

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Жаркая погода и слабый ветер мешают европейским газовикам закачивать необходимые объемы газа в подземные хранилища.

Главная на данный момент задача для европейской газовой отрасли - восстановление запасов в ПХГ к предстоящей зиме. По итогам предыдущих двух суровых зим они сильно опустошены. В ходе текущей летней кампании надо закачать порядка 70 млрд куб. м газа. А за этот газ придется побороться с азиатскими покупателями, которые активно переманивают свободные объемы СПГ с глобального рынка, предлагая солидную премию (сомневаясь, видимо, в скором возвращении на рынок объемов из Персидского залива).

Средний уровень запасов в подземных хранилищах газа Европы по итогам газовых суток 20 июня повысился до 46,4%, свидетельствуют данные ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE). Это на 14,5 процентного пункта (п.п.) ниже, чем в среднем за пять лет. Только за последнюю неделю разрыв вырос на 0,2 п.п., что примерно соответствует одному дню закачки.

Не очень помогают топливному балансу ЕС возобновляемые источники. Ветрогенерация в Европе в июне 2026 года обеспечивает в среднем 16% потребностей в электроэнергии, сообщает ассоциация WindEurope. Год назад, в июне 2025 года, вклад ветроэлектростанций составил 15%. Однако с начала второй половины месяца - не более 10%.

В Европе жарко. По прогнозу, средняя температура воздуха в июне будет на полтора градуса Цельсия выше нормы и на полградуса жарче прошлогодней.

С начала 2025 года прекратился транзит российского газа в Европу через территорию Украины. Ситуация также осложняется тем, что, помимо своих потребителей, ЕС вынужден снабжать газом и объекты в этой стране.

Дефицит поставок трубопроводного газа "Газпрома" Европа пытается компенсировать активным импортом сжиженного природного газа. По итогам 2025 года страны региона закупили 109 млн тонн СПГ (142 млрд куб. м в объеме после регазификации), что на 28% больше, чем в 2024 году. Однако в июне 2026 года импорт падает примерно на 17% по отношению к прошлогоднему уровню. Импорт СПГ в июне 2026 может упасть до 7,9 млн тонн, что является минимальным уровнем за последние 10 месяцев - с августа 2025 года.

Спотовая цена с поставкой "на день вперед" на эталонном европейском хабе TTF в пятницу выросла до $497 за 1 тыс. куб. м после $565 в среднем за май. При этом спотовые цены на газ в Азии в последнюю декаду мая обеспечивают существенное превышение по отношению к европейским котировкам.

Уровень запасов природного газа в Европе является ключевым индикатором для мирового рынка газа. Общая мощность системы хранения ЕС составляет 109 млрд куб. м активного газа. В совокупности Европа стала крупнейшим импортером на мировом рынке СПГ.

Gas Infrastructure Europe объединяет операторов, работающих в сфере транспортировки и хранения газа, а также СПГ. Статистическая база охватывает работу инфраструктуры подземного хранения природного газа с 2011 года, приема и регазификации СПГ - с 2012 года.

Газовые сутки в европейской газовой отрасли отсчитываются c 06:00 по Центральноевропейскому времени (CET).