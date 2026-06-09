Нефть Brent подешевела до $91,1 за баррель

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили снижение вечером во вторник на фоне сигналов относительно ослабления напряженности на Ближнем Востоке.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:04 по московскому времени торгуются по $91,05 за баррель, на $3,2 (3,4%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $3,59 (3,93%), до $87,71 за баррель.

Иран и Израиль договорились приостановить взаимные атаки, что укрепило надежды на достижение прогресса в переговорах об урегулировании ближневосточного конфликта. Ранее они обменялись ударами, спровоцировав опасения более масштабной эскалации в регионе.

Президент США Дональд Трамп призвал обе страны прекратить боевые действия и заявил, что переговоры Вашингтона с Тегераном продолжаются.

У США и Ирана есть возможность добиться соглашения уже через два-три дня, сказал Трамп во вторник. "Ормузский пролив тогда сразу откроется. Он откроется незамедлительно после подписания документа, которое может пройти через два-три дня", - приводит CNN слова президента.

"Ситуация остается крайне неопределенной, а надежды уже не раз оказывались ложными, - отметил аналитик Tradu Никос Цабурас. - Одной дипломатической неудачи может оказаться достаточно, чтобы вновь поднять премию за риск и вызвать резкий рост цен на нефть".

Даже если Ормузский пролив будет открыт, потребуется несколько месяцев для восстановления поставок через него до нормального уровня, написал эксперт.

Аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга обращает внимание на быстрое сокращение мировых запасов нефти. Осознание того, насколько низкими стали нефтяные запасы, может усилить борьбу за доступные баррели и вновь подтолкнуть цену Brent выше $100 за баррель, полагает он.

Помимо геополитических новостей давление на рынок во вторник оказывают данные о снижении импорта нефти Китаем. Его объем в мае упал на 29%, до 33,08 млн тонн (7,79 млн баррелей в сутки), что является минимумом с февраля 2018 года. Сокращение импорта нефти КНР высвобождает дополнительные объемы сырья для других покупателей, что способствует смягчению дефицита поставок, возникшего из-за блокировки Ормузского пролива.

Совокупные потери рынка нефти, вызванные войной на Ближнем Востоке, достигли 1 млрд баррелей, говорится в аналитическом обзоре Rystad Energy. Базовый прогноз компании предполагает, что эти потери вырастут почти вдвое к концу года, если США и Иран заключат сделку в июне, а постепенное восстановление судоходства в Ормузском проливе начнется с середины июля.

Каждый дополнительный месяц конфликта увеличивает совокупные потери примерно на 350 млн баррелей, предупреждают аналитики Rystad Energy. При этом растущая доля этих потерь, вероятно, никогда не будет восстановлена, поскольку для возобновления добычи на зрелых месторождениях в Ираке и Кувейте потребуется больше времени, чем учитывает большинство участников рынка.