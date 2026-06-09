Трамп заявил, что США и Иран могут заключить соглашение через два-три дня

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - У США и Ирана есть возможность добиться соглашения уже через два-три дня, заявил во вторник американский президент Дональд Трамп.

"Ормузский пролив тогда сразу откроется. Он откроется незамедлительно после подписания документа, которое может произойти через два-три дня", - приводит CNN слова президента.

"Мы переживаем последние муки рождения очень, очень хорошей сделки, которая не позволит Ирану, никоим образом, получить ядерное оружие", - продолжил Трамп.

По его мнению, никаких нерешенных вопросов более не осталось, и стороны "очень близки" к договоренностям. Однако, добавил Трамп, морская блокада США иранских портов остается в силе.

При этом ранее он обещал, что США в ближайшие две недели объявят о "полной победе" над Ираном и заключат окончательное соглашение. Также президент высказал предположение, что Израиль не станет снова наносить удары по Ирану.