Решетников объяснил снижение инвестиций в РФ падением прибылей компаний и высокими ставками по депозитам

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Причинами снижения инвестиций в Россию в условиях текущей денежно-кредитной политики (ДКП) являются сокращение прибылей предприятий и высокие ставки по депозитам как альтернатива вложений, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на совещании президента Владимира Путина с членами правительства, на котором рассматривались меры по поддержке инвестиционной активности.

По его словам, постепенное смягчение ДКП поддержит инвестиции, но крайне важны и другие меры.

"С конца прошлого года наблюдаем ожидаемое снижение инвестиционной активности. Это происходит на фоне высокого накопленного уровня прошлых лет. Напомню, в 2024 году инвестиции выросли на 38% к уровню 2020 года, а их доля в ВВП превысила 23%", - отметил министр.

"Текущая денежно-кредитная политика, конечно, влияет на инвестиции", - сказал он.

"Во-первых, прибыль компаний - а это основной источник инвестиций - сокращается вследствие высоких процентных расходов. То есть развиваться за счет своих средств - возможностей не так много. А кредитоваться - дорого", - отметил Решетников.

"Кроме того, при высоких ставках по депозитам инвестиции теряют привлекательность: компаниям выгоднее копить деньги. Многие также предпочитают возвращать кредиты даже в ущерб новым проектам", - заявил министр.

Как сообщалось, по данным Росстата, инвестиции в основной капитал в РФ в I квартале 2026 года упали на 14,3% в годовом выражении. В IV квартале 2025 года снижение инвестиций составляло 5,3% в годовом сравнении, в III квартале - на 4,3%, во II квартале - на 1,0%, в I квартале 2025 года был еще рост на 6,5%. В целом за 2025 год инвестиции в основной капитал, по оценке Росстата, снизились на 2,3% после роста на 8,4% в 2024 году, на 9,8% - в 2023 году, на 6,7% - в 2022 году, на 8,6% - в 2021 году. В 2026 году Минэкономразвития ожидает снижение инвестиций на 1,5%.

"Понимаем, что постепенное смягчение денежно-кредитной политики поддержит инвестиционный процесс. Вместе с тем, крайне важны меры немонетарного характера, которые реализует правительство", - заявил на совещании Решетников.

"Во-первых, снижение издержек, повышение гибкости в работе. За счет снятия административных барьеров, сокращения сроков процедур при строительстве, отказа от ненужных проверок", - отметил он.

По его словам, крайне важна гибкость рынка труда. "Это возможность для компаний корректировать загрузку производств, предлагать сотрудникам гибкий график работы в периоды сокращения заказов. И активнее привлекать людей при расширении бизнеса или под большие проекты", - сказал министр.

"Для этого в Трудовой кодекс внесены поправки об увеличении лимита для сверхурочной работы. Конечно, только с согласия сотрудника и за дополнительную плату. Бизнес получает инструмент гибкого управления загрузкой персонала, а работники - возможность дополнительно заработать. Сейчас бизнес обратился с предложениями по второму пакету поправок - уже в отраслевое законодательство. Все это даст возможность загрузить мощности предприятий за счет внутренних резервов", - заявил Решетников.

Второе направление, по его словам, - это защита прав собственности и стабильные условия работы. "Для сохранения и развития бизнеса в текущих условиях перед многими собственниками встал вопрос - либо о его докапитализации, либо о долгосрочном отказе от выплаты дивидендов. И в том, и в другом случае это возможно только при понимании долгосрочности владения своим активом", - отметил он.

"Поэтому здесь крайне важен принятый закон о сроках исковой давности в спорах о приватизации. Считаем, он дает важный сигнал о гарантиях собственности тем, кто развивал и инвестировал в предприятия и в коллективы последние 10-20-30 лет", - сказал министр.

Кроме того, по его словам, чтобы помочь собственникам сохранить бизнес в сложных условиях, "необходимо развитие законодательства о банкротстве. В том числе, механизма добанкротной санации".

"Понимаем, что возможности финансового стимулирования со стороны бюджета ограничены. Поэтому бизнесу важно менять структуру финансирования инвестпроектов, в первую очередь, за счет привлечения долевого капитала", - отметил также Решетников.