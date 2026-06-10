Цены на бензин в РФ с 2 по 8 июня ускорили рост до 0,92% с 0,45%

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Рост потребительских цен на бензин в РФ с 2 по 8 июня продолжил ускоряться и составил 0,92% относительно предыдущей недели после 0,45% с 26 мая по 1 июня, 0,34% с 19 по 25 мая, 0,11% с 13 по 18 мая (укороченная "неделя" из-за дополнительного выходного после предыдущей длинной "недели"), на 0,07% с 5 по 12 мая, сообщил в среду Росстат.

С начала года бензин по состоянию на 8 июня подорожал на 5,60%, превысив темпы общей инфляции за тот же период (3,53%).

Средняя стоимость литра бензина по стране на 8 июня была на уровне 68,45 руб. (на 1 июня - 67,83 руб.). Стоимость литра АИ-92 равнялась 64,75 руб. (64,17 руб.), АИ-95 - 70,44 руб. (69,78 руб.), АИ-98 - 95,02 руб. (94,42 руб.).

Цены на дизельное топливо (ДТ) в РФ со 2 по 8 июня подскочили на 0,86% после повышения на 0,78% с 26 мая по 1 июня, на 0,47% с 19 по 25 мая, на 0,24% с 13 по 18 мая, на 0,14% с 5 по 12 мая. С начала года рост цен на дизтопливо составил 4,81% (также выше уровня инфляции).

Средняя цена ДТ в стране на 8 июня равнялась 80,12 руб. за литр (на 1 июня - 79,46 руб.).

В 2025 году рост потребительских цен на бензин в РФ составил 10,78%, почти вдвое обогнав общую инфляцию (5,59% по итогам года). В 2024 году цены повысились на 11,13%, немногим больше общей инфляции за год (9,52%).