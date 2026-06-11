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Дефицит бюджета США в мае снизился на 7,3%, за 8 месяцев фингода - на 8,7%

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Дефицит госбюджета США в мае составил $292,648 млрд, что на 7,3% меньше показателя за тот же месяц прошлого года ($315,652 млрд), сообщило министерство финансов страны.

Доходы бюджета уменьшились на 9,6% - до $335,512 млрд.

Расходы в прошлом месяце сократились на 8,5% и составили $628,161 млрд. При этом процентные выплаты по госдолгу подскочили на 44% и достигли рекордных $133 млрд.

За восемь месяцев 2026 финансового года, который завершится 30 сентября, отрицательное сальдо бюджета США снизилось на 8,7% - до $1,246 трлн.

Объем поступлений увеличился на 5% и составил $3,656 трлн. Бюджетные расходы выросли на 1,2% - до $4,902 трлн. Оба показателя были рекордными для данного периода.

Как сообщалось, по итогам 2025 фингода отрицательное сальдо госбюджета США составило $1,775 трлн, снизившись на 2,3%.

Рекордный размер дефицита в $3,1 трлн был зафиксирован в стране в 2020 фингоду. С профицитом бюджет последний раз был сведен в 2001 фингоду.

США дефицит бюджета
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