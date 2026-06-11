Brent подорожала до $94,01 за баррель

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются на фоне очередных сигналов эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Американские военные в ночь на четверг нанесли удары по территории Ирана.

По данным портала Axios, ссылающегося на военные источники, все цели, которые были атакованы, находились на юге страны. В их число входили системы противовоздушной обороны, радары, а также подразделения командования и управления беспилотными летательными аппаратами.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что удары по иранским целям завершены по указанию верховного главнокомандующего. Американский президент Дональд Трамп пригрозил Тегерану еще более мощными ударами, если он не заключит сделку с Вашингтоном.

Иран на фоне новых ударов США в четверг объявил о перекрытии Ормузского пролива для всех судов.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составляет $94,01 за баррель, что на $0,91 (0,98%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на $1,65 (1,8%), до $93,10 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $1,08 (1,2%), до $91,11 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $1,83 (2,07%), до $90,03 за баррель.

"События на Ближнем Востоке показывают, что до заключения сделки все еще далеко и поставки энергоресурсов из Персидского залива останутся серьезно ограниченными", - отмечают аналитики ING.

Отчет министерства энергетики США, опубликованный в среду, показал сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 7,228 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, понизились на 801 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина в Штатах на прошлой неделе увеличились на 186 тыс. баррелей, дистиллятов - уменьшились на 200 тыс. баррелей.