Поиск

Brent подорожала до $94,01 за баррель

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются на фоне очередных сигналов эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Американские военные в ночь на четверг нанесли удары по территории Ирана.

По данным портала Axios, ссылающегося на военные источники, все цели, которые были атакованы, находились на юге страны. В их число входили системы противовоздушной обороны, радары, а также подразделения командования и управления беспилотными летательными аппаратами.

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что удары по иранским целям завершены по указанию верховного главнокомандующего. Американский президент Дональд Трамп пригрозил Тегерану еще более мощными ударами, если он не заключит сделку с Вашингтоном.

Иран на фоне новых ударов США в четверг объявил о перекрытии Ормузского пролива для всех судов.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составляет $94,01 за баррель, что на $0,91 (0,98%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на $1,65 (1,8%), до $93,10 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $1,08 (1,2%), до $91,11 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $1,83 (2,07%), до $90,03 за баррель.

"События на Ближнем Востоке показывают, что до заключения сделки все еще далеко и поставки энергоресурсов из Персидского залива останутся серьезно ограниченными", - отмечают аналитики ING.

Отчет министерства энергетики США, опубликованный в среду, показал сокращение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 7,228 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, понизились на 801 тыс. баррелей.

Товарные запасы бензина в Штатах на прошлой неделе увеличились на 186 тыс. баррелей, дистиллятов - уменьшились на 200 тыс. баррелей.

Brent WTI Дональд Трамп Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Уолл-стрит в среду резко снизилась из-за ускорения инфляции и международной напряженности

 Уолл-стрит в среду резко снизилась из-за ускорения инфляции и международной напряженности

Зампред ЦБ заявил, что дезинфляционное влияние блокады Ормуза для РФ почти исчерпано

Путин отметил, что меры борьбы с инфляцией в РФ дают результат

 Путин отметил, что меры борьбы с инфляцией в РФ дают результат

Росимущество проведет голландский аукцион по продаже ЮГК, итоги - 19 июня

 Росимущество проведет голландский аукцион по продаже ЮГК, итоги - 19 июня

Минфин РФ не видит бюджетного кризиса и уверен в исполнении всех обязательств в 2026 г.

 Минфин РФ не видит бюджетного кризиса и уверен в исполнении всех обязательств в 2026 г.

Президент РФ подписал закон о 10-летнем сроке давности по делам о приватизации

 Президент РФ подписал закон о 10-летнем сроке давности по делам о приватизации

НСПК запустит сервис оплаты смарт-часами с возможностью работы без интернета

 НСПК запустит сервис оплаты смарт-часами с возможностью работы без интернета

Очередной аукцион по ЮГК объявлен несостоявшимся из-за отсутствия участников

 Очередной аукцион по ЮГК объявлен несостоявшимся из-за отсутствия участников

Банки будут отказывать клиентам в переводе средств, заметив вредоносное ПО на их устройствах
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9851 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2601 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов