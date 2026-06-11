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Золото дешевеет на опасениях эскалации на Ближнем Востоке

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Цены на золото умеренно снижаются в четверг, в центре внимания остается ситуация на Ближнем Востоке.

К 13:04 по московскому времени котировки августовских фьючерсов на золото на бирже Comex опускаются на 0,5%, до $4112,3 за унцию.

Серебро дешевеет на 0,9%, до $64,14 за унцию, платина - на 1,2%, до $1671,5 за унцию.

Вооруженные силы США нанесли удары по нескольким целям на территории Ирана, а американский президент Дональд Трамп пригрозил стране еще более мощными обстрелами, если Тегеран не заключит сделку с Вашингтоном. Тем временем Иран атаковал американские базы в Кувейте и Бахрейне, а также объявил о полном перекрытии Ормузского пролива для всех типов судов.

В то же время телеканал CNN сообщил в четверг со ссылкой на источник в дипломатических кругах, что переговоры по урегулированию американо-иранского конфликта продолжаются и "движутся по верному пути".

Инвесторы опасаются, что затягивание конфликта может заставить центробанки мира повысить ключевые ставки для сдерживания инфляции. Первым из них может стать Европейский центральный банк, заседание которого состоится позднее в четверг. Жесткая ДКП является негативным фактором для золота, поскольку снижает его сравнительную инвестиционную привлекательность по сравнению с другими инструментами, приносящими процентный доход.

Comex Иран США
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