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РФ за пять месяцев увеличила экспорт крабов на 11%, до рекордных 34 тыс. тонн

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - РФ в январе-мае, по оценкам, экспортировала почти 34 тыс. тонн крабов (живых, свежих, охлажденных и мороженых), что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспортная выручка выросла на 26% и составила около $930 млн, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт".

Центр подчеркивает, что оба показателя стали рекордными для этого периода. Ранее максимальный объем поставок и экспортной выручки за пять месяцев пришелся на 2025 год - более 30 тыс. тонн на сумму свыше $735 млн.

Основными покупателями российских крабов в этом году стали Китай, доля которого в экспортной выручке составила 61%, Южная Корея - 38%. Доли Японии, Гонконга и Вьетнама были примерно по 1%.

Как сообщал ранее "Агроэкспорт", в 2025 году РФ экспортировала крабов на $1,5 млрд.

Агроэкспорт Китай
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