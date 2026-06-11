ВБ прогнозирует рост мирового ВВП в 2026 году на 2,5%, в 2027 году - на 2,8%

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Всемирный банк (ВБ) ожидает роста мировой экономики на 2,5% в 2026 году и на 2,8% в 2027 году, говорится в июньском докладе "Глобальные экономические перспективы".

По итогам 2025 года глобальный ВВП увеличился на 2,9%.

"Конфликт на Ближнем Востоке приведет к замедлению роста мировой экономики до минимальных темпов со времени начала пандемии COVID-19 на фоне роста цен на энергоносители, ускорения инфляции и увеличения стоимости заимствований, - сообщается в отчете. - Прогнозы для двух третей стран были пересмотрены в сторону понижения относительно январских оценок".

Ожидается, что в 2027 году подъем мировой экономики ускорится до 2,8%, однако останется на 0,4 процентного пункта ниже среднего уровня 2010-х годов.

Закрытие Ормузского пролива привело к серьезным сбоям на энергетических рынках, при этом средняя цена нефти марки Brent в 2026 году, по прогнозам, составит $94 за баррель (на 36% выше прошлогоднего показателя) при условии, что наиболее серьезные сбои будут устранены в июле. Цены на удобрения, как ожидается, значительно вырастут в текущем году, что окажет косвенное влияние на стоимость продовольствия. В совокупности эти факторы усиливают глобальную инфляцию, которая, как ожидает ВБ, существенно ускорится в текущем году и составит 4% по сравнению с 3,3% в 2025 году.

Вместе с тем риски ухудшения ситуации остаются значительными. Если перебои в поставках энергоносителей окажутся более серьезными, чем предполагается в настоящее время, и будут сопровождаться существенной финансовой напряженностью, темпы роста мировой экономики могут замедлиться до всего лишь 1,3% в 2026 году, а инфляция достигнет 4,4%.

"Слабые темпы роста в развивающихся экономиках затормозили прогресс в сближении уровней доходов их населения с уровнями доходов в развитых экономиках, - отмечается в сообщении. - К 2028 году развивающиеся экономики, за исключением Китая и Индии, в совокупности пройдут почти через целое десятилетие без какого-либо прогресса в сокращении разрыва по доходам на душу населения между ними и развитыми экономиками".

По прогнозам, в текущем году темпы роста развивающихся экономик упадут до постпандемического минимума в 3,6% по сравнению с 4,4% в 2025 году, после чего восстановятся до 4,2% в 2027 году.

Наиболее ощутимое воздействие, как ожидается, испытают непосредственно затронутые конфликтом экономики Персидского залива: темпы роста их ВВП обвалятся с 3,9% в 2025 году почти до нуля в текущем году. По мере оживления торговли и начала расходов на восстановление рост в этих экономиках вновь ускорится и составит около 5% в 2027-2028 гг.