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МВФ ухудшил прогноз роста ВВП еврозоны в 2026 г. и повысил оценку инфляции

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста экономики еврозоны в 2026 году и поднял оценку инфляции с учетом более продолжительных перебоев в поставках энергоресурсов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

По итогам текущего года ожидается повышение ВВП еврозоны на 0,9% против предполагавшихся в апреле 1,1%, говорится в заявлении по итогам миссии фонда. Рост потребительских цен составит 2,8%, а не 2,6%.

"Экономика еврозоны сталкивается с новыми трудностями, вызванными войной на Ближнем Востоке и связанным с ней ростом цен на энергоносители, - говорится в сообщении. - Эти проблемы накладываются на давние структурные проблемы Европы - старение населения и устойчиво сдержанный рост производительности труда".

ЭкономикаВБ прогнозирует рост мирового ВВП в 2026 году на 2,5%, в 2027 году - на 2,8%Читать подробнее

При этом эксперты отмечают, что более продолжительный энергетический шок может еще больше усилить инфляцию и инфляционные ожидания.

Базовый сценарий МВФ предполагает (в соответствии с рыночными ценами по состоянию на 26 мая) совокупное увеличение базовой процентной ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов в течение 2026 года по сравнению с довоенным уровнем. При этом ожидается, что общая и базовая инфляция в еврозоне останутся выше 2% до 2028 года.

Однако если стоимость энергоносителей и инфляционные ожидания вырастут сильнее, чем ожидается, то может потребоваться более быстрое и/или более масштабное ужесточение денежно-кредитной политики, отмечается в отчете.

МВФ прогнозирует, что в 2027 году экономика еврозоны вырастет на 1,2% при инфляции на уровне 2,3%.

МВФ ВВП еврозона
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