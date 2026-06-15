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Титов исключил дефицит винно-коньячной продукции из-за приостановки в РФ реализации ряда армянских товаров

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, владелец группы компаний "Абрау-Дюрсо" Борис Титов не видит серьезных последствий для российского алкогольного рынка в связи с приостановкой в РФ реализации ряда армянских товаров.

"Да, знаменитый Арарат, Ной - это коньяки, которые исторически на нашем рынке. Но всё замещается. Могу сказать точно, что никаких серьёзных изменений на рынке коньяка в России не будет и точно из-за этого в цене он никак не вырастет", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

По словам Титова на российском рынке сейчас присутствует огромное количество различных коньяков, начиная от самого простого сегмента до самого высокого уровня.

Титов также отметил, что Азербайджан, где "Абрау Дюрсо" производит ряд вин, в том числе и безалкогольных, а также коньяк "Абрау", при необходимости может нарастить объемы.

В целом, отметил Титов, в РФ производится достаточно большое количество вина. По его словам, только Кубань производит больше 100 млн бутылок тихий вин. "Абрау Дюрсо" в прошлом году произвели 68 млн бутылок вина.

"Могу сказать, что по качеству оборудования, инвестициям, дизайну вин - мы точно не уступаем Шампани, а то и опережаем. Поэтому сегодня Россия абсолютно точно одна из ведущих винодельческих провинций мира", - резюмировал Титов.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства.

Борис Титов Абрау-Дюрсо Арарат Армения
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