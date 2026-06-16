Brent подешевела до $81,1 за баррель

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили снижение днем во вторник, а цена Brent впервые с 4 марта опускалась ниже отметки $81 за баррель на ожиданиях скорого завершения конфликта на Ближнем Востоке.

К 13:55 по Москве августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $2,08 (2,5%) до $81,09 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $2,28 (2,82%), до $78,47 за баррель.

В ходе торгов цена Brent опускалась до $80,89 за баррель, WTI - до $78,27 за баррель.

За неделю стоимость эталонных марок нефти упала примерно на 9%, однако остается значительно выше предкризисных уровней, отмечает The Wall Street Journal.

Давление на нефтяной рынок оказывают сообщения, что Вашингтон и Тегеран достигли договоренностей об урегулировании конфликта. Ожидается, что официальная церемония подписания меморандума о взаимопонимании, который позволит завершить боевые действия в ближневосточном регионе и восстановить движение судов через Ормузский пролив, состоится 19 июня.

Трейдеры ждут обнародования деталей документа и оценивают сроки нормализации поставок нефти из стран Персидского залива.

"Хотя детали соглашения пока не ясны, мы теперь ожидаем нормализации экспорта из Персидского залива к концу июля", - говорится в аналитической записке Goldman Sachs. Банк понизил прогноз средней цены на Brent в четвертом квартале до $85 с $90 за баррель.

Эксперт IG Тони Сикамор полагает, что восстановление поставок энергоресурсов до предкризисных уровней будет нелегкой задачей. "Разминирование, возобновление полного страхового покрытия морских перевозок и обеспечение достаточно комфортных условий для того, чтобы суда и операторы вернулись в залив, потребуют времени - равно как и восстановление приостановленной добычи и поврежденной региональной инфраструктуры", - пишет он.

В Rystad Energy отмечают, что подписание меморандума о взаимопонимании между США и Ираном является важным шагом в сторону деэскалации, но не решает всех проблем.

"У обеих сторон были явные стимулы отказаться от открытой конфронтации: Вашингтон не мог позволить себе бензин по $5 в преддверии промежуточных выборов, а Тегерану требовалось ослабление санкций, - пишут аналитики Rystad. - В результате было достигнуто соглашение, которое решает эти конкретные задачи, откладывая урегулирование самых сложных вопросов - о ядерной программе Ирана и долгосрочном статусе Ормузского пролива - на 60-дневный период переговоров, который будет отнюдь не простым".