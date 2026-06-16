Поиск

Urals в июне дешевеет на $0,3-5 за баррель во всех портах

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Дисконты на российскую нефть Urals с отгрузкой в российских портах в первой половине июня снижаются на $0,3-1 за баррель по сравнению с дисконтами по итогам полного мая, при поставке в азиатские порты премии мая окончательно сменились дисконтами, сильнее всего с поставкой в Индию, по данным ценового агентства Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Дисконт сорта нефти ESPO, продаваемой из восточного порта Козьмино, к сорту Dubai в первые две недели июня снижается на $2,2 за баррель - до $3,85 за баррель. В среднем по итогам половины июня ESPO продавалась по цене $81,87 за баррель.

По данным Argus, скидка по котировке Urals FOB Primorsk к бенчмарку Североморский датированный (NSD) за половину июня составила в среднем $23,5 за баррель по сравнению с $22,5 за баррель за весь май.

Котировка NSD за первую половину июня в среднем находится на уровне $95,1 за баррель против $107,3 за баррель по итогам всего мая.

Дисконт котировки Urals Med Aframax FOB Novorossiysk в июне пока складывается на уровне $24,05 за баррель против $23,8 за баррель по итогам всего мая, скидка по котировке Urals Med Suezmax FOB Novorossiysk выросла существенней - на $0,8/баррель, составив $23,05/баррель.

Между тем российская Urals, продаваемая с доставкой в индийские и китайские порты, дешевеет сильнее. В последний день мая премия по котировке Urals dap West Coast India в $0,6/баррель перешла в дисконт в $2,7 за баррель, и в июне скидка продолжает увеличиваться, составив по итогам торгов 15 июня $4,1 за баррель, а в среднем за первую половину месяца - $3,6 за баррель по сравнению с премией в $1,5 за баррель в мае.

Нефть Urals с поставкой в китайские порты (к ICE Brent) по итогам неполного июня продается также с устойчивыми дисконтами по сравнению с майскими премиями: средний дисконт в июне пока составляет $0,16 за баррель по сравнению с премией в $2,6 за баррель в мае.

Таким образом, по расчетам "Интерфакса", пока цена для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в июне складывается на уровне $73,65 за баррель. В мае она сложилась на уровне $86,52 за баррель, в апреле - $94,87/баррель, в марте - $77 за баррель, в феврале - $44,59 за баррель, в январе - $40,95 за баррель. Цена отсечения в рамках бюджетного правила на 2026 год - $59 за баррель.

Aframax Argus Brent Urals
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Состояние 500 богатейших людей мира за день выросло на рекордные $336 млрд на новостях

 Состояние 500 богатейших людей мира за день выросло на рекордные $336 млрд на новостях

"Татнефть" ввела ограничения на отпуск топлива на своих АЗС

 "Татнефть" ввела ограничения на отпуск топлива на своих АЗС

Структуры "Транснефти" подали жалобу в ВС на решение об отмене взыскания с "Роснефти" и "Самаранефтегаза" в 3,4 млрд руб.

 Структуры "Транснефти" подали жалобу в ВС на решение об отмене взыскания с "Роснефти" и "Самаранефтегаза" в 3,4 млрд руб.

На Кубани полностью потушили пожар на нефтебазе после атаки БПЛА

Турция в апреле удвоила импорт СПГ, невзирая на рост цены

 Турция в апреле удвоила импорт СПГ, невзирая на рост цены

Brent подешевела до $82,78 за баррель

Уолл-стрит выросла в ожидании деэскалации на Ближнем Востоке

 Уолл-стрит выросла в ожидании деэскалации на Ближнем Востоке

Bloomberg сообщил о трудностях в согласовании единой позиции G7 по Ирану

 Bloomberg сообщил о трудностях в согласовании единой позиции G7 по Ирану

США и Иран подписали меморандум в электронном виде о начале урегулирования. Обобщение

Вэнс опроверг планы вернуть Ирану замороженные активы на $24 млрд

 Вэнс опроверг планы вернуть Ирану замороженные активы на $24 млрд
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2688 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9936 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов