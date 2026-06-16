Urals в июне дешевеет на $0,3-5 за баррель во всех портах

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Дисконты на российскую нефть Urals с отгрузкой в российских портах в первой половине июня снижаются на $0,3-1 за баррель по сравнению с дисконтами по итогам полного мая, при поставке в азиатские порты премии мая окончательно сменились дисконтами, сильнее всего с поставкой в Индию, по данным ценового агентства Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Дисконт сорта нефти ESPO, продаваемой из восточного порта Козьмино, к сорту Dubai в первые две недели июня снижается на $2,2 за баррель - до $3,85 за баррель. В среднем по итогам половины июня ESPO продавалась по цене $81,87 за баррель.

По данным Argus, скидка по котировке Urals FOB Primorsk к бенчмарку Североморский датированный (NSD) за половину июня составила в среднем $23,5 за баррель по сравнению с $22,5 за баррель за весь май.

Котировка NSD за первую половину июня в среднем находится на уровне $95,1 за баррель против $107,3 за баррель по итогам всего мая.

Дисконт котировки Urals Med Aframax FOB Novorossiysk в июне пока складывается на уровне $24,05 за баррель против $23,8 за баррель по итогам всего мая, скидка по котировке Urals Med Suezmax FOB Novorossiysk выросла существенней - на $0,8/баррель, составив $23,05/баррель.

Между тем российская Urals, продаваемая с доставкой в индийские и китайские порты, дешевеет сильнее. В последний день мая премия по котировке Urals dap West Coast India в $0,6/баррель перешла в дисконт в $2,7 за баррель, и в июне скидка продолжает увеличиваться, составив по итогам торгов 15 июня $4,1 за баррель, а в среднем за первую половину месяца - $3,6 за баррель по сравнению с премией в $1,5 за баррель в мае.

Нефть Urals с поставкой в китайские порты (к ICE Brent) по итогам неполного июня продается также с устойчивыми дисконтами по сравнению с майскими премиями: средний дисконт в июне пока составляет $0,16 за баррель по сравнению с премией в $2,6 за баррель в мае.

Таким образом, по расчетам "Интерфакса", пока цена для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в июне складывается на уровне $73,65 за баррель. В мае она сложилась на уровне $86,52 за баррель, в апреле - $94,87/баррель, в марте - $77 за баррель, в феврале - $44,59 за баррель, в январе - $40,95 за баррель. Цена отсечения в рамках бюджетного правила на 2026 год - $59 за баррель.