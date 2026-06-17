Рыбаки РФ к 15 июня снизили вылов рыбы на 2,7%, до 2,15 млн тонн

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Рыбаки РФ к 15 июня выловили 2,15 млн тонн рыбы, что на 2,7% меньше, чем на аналогичную дату 2025 года, сообщает Рыбный союз со ссылкой на данные центра мониторинга рыболовства и связи (ведомство Росрыболовства).

Так, в Дальневосточном бассейне вылов вырос на 1,4%, до 1,7 млн тонн. В частности, минтая добыто 1,17 млн тонн (на 2,3% меньше), сельди - 290,8 тыс. тонн (на 11,8% больше), трески - 66,4 тыс. тонн (на 1,2% меньше), крабов - 31,2 тыс. тонн (на 1% больше).

В Северном бассейне добыто 168 тыс. тонн, что на 1% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Здесь больше всего выловлено трески - 81 тыс. тонн. Но это на 19,7% меньше прошлогоднего. Вылов пикши вырос в 1,4 раза, до 39,5 тыс. тонн, камбалы - на 22,6%, до 13,5 тыс. тонн, крабов - на 24%, до 10,3 тыс. тонн.

В Западном бассейне вылов сохранился на уровне прошлого года - 46,6 тыс. тонн. В частности, балтийской сельди добыто 10,2 тыс. тонн (почти на треть меньше).

Рыбаки Азово-Черноморского бассейна снизили вылов на 11,3%, до 19 тыс. тонн, Волжско-Каспийского - на 20%, до 36 тыс. тонн. В частности, вылов каспийской кильки упал на 37%, до 14 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российские рыбаки добыли 162 тыс. тонн водных биоресурсов, что почти на треть меньше, чем год назад.

В 2025 году вылов рыбы в РФ снизился до 4,7 млн тонн с 4,9 млн тонн в 2024 году. В этом году Росрыболовство рассчитывает на достижение показателя в 5 млн тонн.