Рынок акций РФ открылся незначительным изменением индекса IMOEX2

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в среду не демонстрирует ярко выраженной динамики после более чем 2%-го снижения накануне; участники рынка оценивают влияние заявлений президента США Дональда Трампа и лидеров стран "группы семи" в отношении антироссийских санкций.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2491,45 пункта (+0,04%); цены "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют смешанную динамику в пределах 1,1%.

Подорожали акции ВТБ (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Норникеля" (+0,3%), "Татнефти" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), МКПАО "Хэдхантер" (+0,2%), Сбербанка (+0,1%), "Полюса" (+0,1%), "Русала" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%), МКПАО "Яндекс" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,1%).

Подешевели акции "Роснефти" (-1,1%), "НЛМК" (-0,8%), "Северстали" (-0,8%), "ФосАгро" (-0,5%), "Московской биржи" (-0,4%), "ММК" (-0,4%), "Группы компаний ПИК" (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Газпрома" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), МКПАО "ВК" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,2%).

Лидеры стран "группы семи" на саммите во Франции договорились поддерживать Украину и усиливать санкции в отношении России. "Мы обязуемся усилить давление на российскую военную экономику. В этом контексте мы усилим наши санкции, в том числе в отношении нефтяного и газового секторов", - говорится в заявлении G7 по геополитическим вопросам по итогам встречи во французском Эвиан-ле-Бене.

Отмечается, что сейчас подходящий момент для принятия дополнительных мер против России, "поскольку президент Трамп заключил сделку по открытию Ормузского пролива, которую мы поддерживаем".

При этом лидеры G7 заявили о "неизменной поддержке Украины". "Мы согласны увеличить поставки средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, а также средств дальнего радиуса действия", - сообщили в "группе семи". Саммит G7 проходит 15-17 июня во французском Эвиан-ле-Бене.

Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном, который планируется подписать в пятницу в Швейцарии, предусматривает немедленное и постоянное прекращение огня на Ближнем Востоке, включая Ливан. "Исламская Республика Иран и США вместе со своими союзниками в текущей войне заявляют при подписании настоящего меморандума о взаимопонимании о немедленном и постоянном прекращении огня на всех фронтах, включая Ливан, и обязуются с этого момента не предпринимать никаких враждебных действий друг против друга, а также воздерживаться от угрозы силой или применения силы друг против друга", - говорится в тексте, который распространил во вторник межарабский телеканал "Аль-Арабийя".

Меморандум предусматривает также ослабление американских санкций в отношении экспорта иранской нефти и продуктов нефтехимии, а также размораживание иранских активов. "США обязуются, что сразу после подписания меморандума о взаимопонимании и до даты отмены санкций министерство финансов США будет выдавать разрешения на экспорт иранской сырой нефти, нефтехимической продукции, их производных, а также всех связанных с этим услуг, включая банковские, страховые, транспортные и им подобные", - говорится в тексте документа.

США должны снять морскую блокаду вблизи Ормузского пролива, а Иран - обеспечить возобновление движения торговых судов в Персидском заливе до довоенного объема, следует из текста меморандума Иран-США, который распространил во вторник телеканал "Аль-Арабийя".

"Немедленно после подписания настоящего меморандума о взаимопонимании США снимают морскую блокаду и предотвращают любое вмешательство или создание препятствий в отношении Исламской Республики Иран, а также восстанавливают судоходство в течение максимального срока в 30 дней до его полной пропускной способности", - говорится в тексте. При этом в документе отмечается, что "движение судов должно быть соразмерно довоенному объему судоходства со стороны Исламской Республики Иран". "США также обязуются вывести свои силы из прилегающих районов в течение 30 дней после заключения окончательного соглашения", - говорится в документе.

В свою очередь Иран, в соответствии с меморандумом, "немедленно предпримет меры для обеспечения возобновления движения торговых судов из Персидского залива в Оманский залив и обратно в течение 30 дней до довоенного объема с учётом необходимости устранения технических препятствий и обезвреживания мин Ираном".

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что Вашингтон будет иметь возможность отказаться от введенных ранее послаблений на санкции в отношении российской нефти. "Конечно, мы сможем это сделать, так как нефть теперь поступает", - сказал американский лидер журналистам "на полях" саммита G7, имея в виду ожидающееся возобновление движения судов через Ормузский пролив. "Мы находимся в положении, которое позволяет нам это сделать в скором времени", - добавил Трамп. Ранее в этом году США снимали ограничительные меры на покупку странами некоторых партий российской нефти.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов во вторник: Dow Jones Industrial Average вырос, вновь обновив рекордный максимум, тогда как S&P 500 и Nasdaq Composite снизились вслед за котировками акций технологических компаний. Оптимизм в отношении сделки между США и Ираном привел к падению цен на нефть и ослаблению инфляционных ожиданий, что поддержало акции компаний, особенно зависимых от состояния экономики, отмечает Market Watch.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), итоги которого будут подведены в среду. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics, предполагает сохранение базовой процентной ставки Федрезервом в диапазоне 3,5-3,75%. Заседание станет первым для Кевина Уорша как нового председателя ФРС, и рынок будет ждать его комментариев.

Статданные, опубликованные в США во вторник, показали резкое сокращение количества новостроек в стране. Число домов, строительство которых было начато в мае, рухнуло на 15,4% относительно предыдущего месяца, до 1,177 млн в пересчете на годовые темпы. Это минимальный уровень за шесть лет (с мая 2020 года).

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в среду утром демонстрирует умеренный рост (+0,22%), что говорит о вероятном улучшении настроений на фондовых биржах США 17 июня.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в среду также наблюдается преимущественно позитивная динамика акций. Так, фондовые индикаторы материкового Китая, Южной Кореи, Австралии и Японии подрастают на 0,1-1%, и лишь индекс Гонконга снижается на 0,4%.

В свою очередь мировые цены на нефть 17 июня утром продолжают снижаться после заметного падения (на 5-6%) накануне на фоне сообщений о достижении соглашения между США и Ираном, предусматривающего прекращение боевых действий на Ближнем Востоке. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск опустилась на 0,46%, до $78,6 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 0,59%, до $75,6 за баррель.