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"ВУШ Холдинг" подтвердил прогноз выручки на 2026 г. на уровне более 14 млрд руб.

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - ПАО "ВУШ Холдинг" (головная компания группы Whoosh, оператора одноименного сервиса кикшеринга) на фоне текущих операционных показателей подтверждает прогноз по выручке за 2026 год в размере более 14 млрд рублей, заявил генеральный директор компании Дмитрий Чуйко.

ЭкономикаЧисло поездок сервиса Whoosh за 5 месяцев выросло на 2%Читать подробнее

Также компания сохраняет ранее озвученные прогнозы по EBITDA и рентабельности.

"С учетом текущей операционной динамики мы сохраняем ориентиры на 2026 год: выручка - свыше 14 млрд рублей, EBITDA - более 4,5 млрд рублей и рентабельность по EBITDA - выше 30%", - заявил Чуйко, слова которого приводятся в сообщении компании.

По итогам пяти месяцев 2026 года число поездок, совершенных пользователями Whoosh, составило 37,4 млн, увеличившись на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В мае (первом активном месяце сезона) рост составил 15% - как в целом по группе, так и в России и СНГ. На конец мая 2026 года количество зарегистрированных аккаунтов Whoosh достигло 36 млн (рост на 21%), в том числе в Латинской Америке - 5,5 млн (рост на 77%).

"Whoosh входит в сезон с понятным набором драйверов: восстановление поездок в России, рост эффективности парка, развитие Латинской Америки и дисциплинированный контроль инвестиций", - заявил гендиректор компании.

Whoosh - крупнейший российский оператор кикшеринга и разработчик технологических решений для микромобильного транспорта. Компания представлена в России, Белоруссии, Казахстане, Бразилии, Чили, Колумбии и Мексике.

ПАО "ВУШ Холдинг", головная компания группы Whoosh, в декабре 2022 года провело IPO. Free float составляет 40,4% (по данным на 31 декабря 2025 года).

Whoosh ВУШ Холдинг
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