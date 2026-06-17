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Нефтеэкспорт из Персидского залива в мае упал на 1,1 млн б/с - до 9,6 млн б/с

ОАЭ нарастили отгрузки нефти на 260 тыс. б/с - до 3,1 млн б/с, сообщает МЭА

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Общий нефтеэкспорт от производителей из Персидского залива в мае упал еще на 1,1 млн б/с - до 9,6 млн б/с, что на 14,8 млн б/с ниже февральского уровня, подсчитали в МЭА.

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При этом экспорт нефти упал на 930 тыс. б/с - до 7,9 млн б/с, поставки нефтепродуктов снизились на 120 тыс. б/с - до 1,4 млн б/с, СУГ - до 330 тыс. б/с (на 150 тыс. б/с меньше).

Отгрузки нефти в обход Ормузского пролива упали на 750 тыс. б/с - до 6,9 млн б/с, отгрузки нефти из Ирана сократились на 1,4 млн б/с из-за блокады США - до 230 тыс. б/с. "Эти потери были частично компенсированы ростом активности в сфере теневой торговли с использованием перевалки нефти с судна на судно в Оманском заливе, в основном неиранской нефти, увеличившись на 530 тыс. б/с - до 830 тыс. баррелей в сутки в среднем в мае и до 1,8 млн б/с к началу июня", - говорится в ежемесячном отчете.

При этом Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), объявившие о выходе с 1 мая из ОПЕК, в минувшем месяце смогли нарастить экспорт нефти на 260 тыс. баррелей в сутки - до 3,1 млн б/с, "поскольку активизировалась "скрытая" деятельность через пролив вдоль оманского побережья, а также были отключены транспондеры танкеров".

Добыча нефти в ОАЭ выросла на 230 тыс. б/с - до 2,8 млн б/с, что примерно на 835 тыс. б/с ниже доконфликтного уровня. Согласно данным отслеживания танкеров, с середины апреля ОАЭ обеспечивают основную часть экспорта нефти из стран Персидского залива через пролив, при этом общий объем поставок составляет около 60% от доконфликтного уровня.

МЭА
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